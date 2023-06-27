نادي دبا الحصن ينظم ورشة في التنمية الرياضية المستدامة

نظّمت اللجنة الثقافية والمجتمعية بنادي دبا الحصن الرياضي الثقافي، أول من أمس، ورشة تناولت التنمية المستدامة، ضمن برنامج الاستدامة الرياضية.

حضر الورشة نائب رئيس مجلس إدارة نادي دبا الحصن محمد الحمودي، وأعضاء مجلس الإدارة والكوادر الوظيفية العاملة ولفيف من المدعوين. وكثفت الورشة من تطلعات النادي لترسيخ أقدامها في مجال الاستدامة الرياضية، في ظل ما قطعته من أشواط كبيرة لطرح فعاليات عدة، تتلاقى مع أهداف مجلس الشارقة الرياضي في مجال الاستدامة الرياضية، كواحدة من الأهداف النوعية التي تنشدها حالياً.

قدّم الورشة أحمد عبدالله القصيب النقبي، رئيس لجنة التميز والتخطيط الاستراتيجي بالنادي.