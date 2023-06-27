الرزوقي يترشح لرئاسة اتحاد آسيا للكاراتيه لدورة انتخابية ثانية

أعلن رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، اللواء ناصر عبدالرزاق الرزوقي، عن ترشحه رسمياً لرئاسة الاتحاد الآسيوي لدورة انتخابية ثانية جديدة لمدة أربع سنوات (2023 إلى 2027).

ومن المقرر عقد انتخابات الاتحاد الآسيوي، خلال اجتماعات الجمعية العمومية المزمع عقدها في 19 يوليو المقبل على هامش بطولة آسيا للكاراتيه في ماليزيا.

وجاء إعلان الرزوقي، على هامش المؤتمر الصحافي الذي عقده اتحاد الكاراتيه أول من أمس، في نادي ضباط شرطة دبي، وتخلله إبرام الاتحاد شراكة إعلامية مع منصة «سبورت فور أوول»، وحضره أعضاء مجلس إدارة الاتحاد.

وقال الرزوقي في كلمته بالمؤتمر، إن: «خوض الانتخابات المقبلة لدورة انتخابية ثانية، يأتي في إطار استكمال استراتيجية العمل بالاتحاد الآسيوي التي انطلقت منذ تولي الرئاسة في 2019 عقب فوزٍ بالإجماع في الانتخابات التي أقيمت ذلك العام».

وأضاف: «علاقتنا جيدة مع جميع الاتحادات الوطنية في قارة آسيا، بجانب علاقاتنا مع باقي دول العالم، ترتكز على الثقة والمصداقية في العمل والتعاون، مستندين في علاقاتنا مع الآخرين على نهج حكومة الإمارات وقيادتها الرشيدة في دعم هذه التوجهات ومساندة تواجد أبناء الدولة على الساحة الدولية».

وأشار الرزوقي، إلى أن المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي سيعقد اجتماعه في مدينة ملقا الماليزية 18 يوليو المقبل، على أن تجرى الانتخابات في اليوم التالي، ويعقد مجلس الإدارة المنتخب الجديد أولى اجتماعاته 20 يوليو قبل يوم من انطلاق بطولة آسيا.

ناصر الرزوقي:

«علاقتنا جيدة مع جميع الاتحادات الوطنية في قارة آسيا، بجانب علاقاتنا مع باقي دول العالم ».