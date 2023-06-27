مدرب

قلل وكيل لاعبين، في حديث لمقربين منه، من إمكانات مدرب أجنبي بأحد أندية دوري المحترفين، وانتقد إدارة النادي لتعاقدها معه، ما أثار حالة من الغضب تجاه الوكيل من قبل إدارة النادي التي قررت بدورها عدم التعامل معه.

نصيحة

تجاوب مسؤول بارز بأحد أندية دوري المحترفين، مع نصيحة قدّمها لاعب سابق بالنادي تتعلق بأهمية تعاقد النادي مع لاعب أجنبي من فئة المقيم، وبدأ النادي بالفعل في مفاوضات تمهيداً لضم اللاعب للفريق.

تعاقد

تتجه إدارة ألعاب جماعية في أحد أندية دبي، للتعاقد مع مدرب خليجي لقيادة الفريق الأول، نظراً للسيرة الذاتية الحافلة للمدرب، سواء في بلاده، أو على صعيد تجربته الاحترافية الخارجية، جاء آخرها توليه القيادة الفنية لأحد المنتخبات الخليجية خلال الأشهر الماضية.