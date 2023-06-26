الجروان: تزويد اللاعبين بأفضل الخبرات العالمية لتعزيز الاستدامة الرياضية

أعلن نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس أنه يعمل على الاستعانة بالخبرات العالمية في جميع رياضاته، لتعزيز المستويات الفنية للاعبين ضمن توجهات إدارة النادي لتحقيق استدامة التدريب والتمكين الرياضي التي تنفذ لدعم تطور اللاعبين استعداداً للاستحقاقات المقبلة، إذ يتواجد حالياً خبير الجوجيتسو الألماني ايرول، الذي يشرف على التدريبات التي تجريها فرق النادي في فرع الصناعية 18.

وأكد نائب رئيس مجلس الإدارة أحمد الجروان، أن الاستعانة بالخبير الألماني هدفها تطوير خطط التدريب والإجراءات الفنية وتطوير أداء اللاعبين والعمل على أن يكون اللاعبون واللاعبات دائماً في المراكز المتقدمة.

وأضاف في تصريحات صحافية: «نعمل وفقاً لأفضل الممارسات العالمية لتدريب وتجهيز أبنائنا باعتبار ذلك أحد أهم عناصر الاستدامة في الجانب الرياضي، إذ نرى في إدارة النادي وضمن خططنا الاستراتيجية أن اللاعبين بحاجة ماسة لتحديث الخبرة الرياضية لديهم، ونرى أيضاً أن واجبنا تعزيز نجاحاتهم بتزويدهم بالخبرة العالمية المطلوبة لاستدامة خبرتهم وتطويرها نحو الأفضل».

وتابع: «كما نسعى إلى استثمار الإعلام الرياضي باستخدام قنوات التواصل المتاحة في نشر ثقافة الاستدامة للاعبين وأولياء الأمور، ونعتقد أن محصلة هذه الجهود ستقود إلى استدامة النتائج».