ستي يجدد عقد الهداف حمد عيسى لموسم جديد

جدد نادي ستي تعاقده مع لاعب الفريق الأول حمد عيسى لتمثيله في الموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى بعقد يستمر لسنة واحدة.

وكشف اللاعب حمد عيسى (26 سنة) عن طموحه بأن يسهم بمواصلة المردود الفني نفسه الذي قدمه في الموسم الماضي، وسجل من خلاله سبعة أهداف حاسمة.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «هدفي تطوير مستواي الفني، تزامناً مع تقديم أفضل المستويات مع فريق ستي، وصولاً لتمثيل المنتخب الوطني، وهو حق مشروع لجميع اللاعبين، وأتمنى أن تتم متابعة مباريات دوري الدرجة الأولى للتعرف إلى المستويات».

وتابع: «تأسست في فريق الوحدة، ولعبت مع رديف فريق الظفرة قبل أن انتقل إلى صفوف ستي».

وعن أجمل الأهداف التي سجلها، قال: «أحلى هدف ضد فريق الحمرية، لأنه جاء في مباراة مهمة وقوية، والحمرية كان ينافس، وكنا محتاجين للفوز».