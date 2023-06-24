سلامة الخاطري.. صاحبة همة بالريشة «بطلة ذهبية» في الدرّاجات الهوائية

واصلت نجمة المنتخب الوطني لتنس الريشة الطائرة ولاعبة نادي دبي لأصحاب الهمم، سلامة الخاطري، شغفها الرياضي بحصدها، أخيراً، الميدالية الذهبية في سباق الفردي ضد الساعة لمسافة 15 كيلومتراً، ضمن البطولة الآسيوية للدرّاجات الهوائية واليدوية، التي أقيمت في تايلاند، وذلك في مشاركتها الدولية الأولى.

وقالت الخاطري لـ«الإمارات اليوم»: «إن شغف إهداء الدولة الإنجازات الرياضية ورفع عَلَم الإمارات خفاقاً في كبرى المحافل الدولية، كان وراء خوضي تحديات جديدة على صعيد الدرّاجات الهوائية، بجانب تمثيل منتخب تنس الريشة، لأنجح هذا العام في الحصول على تصنيف دولي في إيطالياً، قبل التوجه إلى تايلاند في مشاركتي الدولية الأولى مع منتخب أصحاب الهمم، وأنجح رغم مراحل الإعداد التي اقتصرت على ثلاثة أسابيع، في حصد الميدالية الذهبية في منافسات سباق الفردي ضد الساعة لمسافة 15 كيلومتراً عن الفئة التصنيفية (C5)».

وأوضحت: «الدعم الكبير الذي أحظى به دائماً، كان وراء منحي الدافع للانخراط في الفعاليات والبطولات العالمية التي تستضيفها الدولة بشكل عام، وبطولات (فزاع الدولية) على وجه التحديد، سواء كلاعبة أو ضمن اللجان المنظمة، إذ لم تقف دراستي الجامعية في بريطانيا عائقاً في الجمع بين التفوق الدراسي والرياضي منذ انخراطي في منتخب الشباب لتنس الريشة عام 2018، لتتاح لي الفرصة مجدداً في خوض تحديات جديدة وتمثيل منتخبات الدولة على صعيد الدرّاجات الهوائية، الطامحة من خلالها إلى الحصول على رقم تأهيلي يمكنني من تحقيق حلمي بالمجد الأولمبي، والتأهل إلى دورة الألعاب البارالمبية المقبلة في باريس 2024».

وأضافت: «فخورة بأن أكون أول فتاة إماراتية في هذا المجال من فئة (أصحاب الهمم) تحقق الإنجاز على صعيد الدرّاجات الهوائية»، مؤكدة أن «دعم اللجنة البارالمبية الأولمبية، ونادي دبي لأصحاب الهمم، ونادي شباب الأهلي للدرّاجات الهوائية، والمدرب محمد المروي، وأعضاء الفريق، كان له الأثر الإيجابي في النتائج التي تحققت».

وتابعت: «رياضة الدرّاجات الإماراتية لها بصمتها على الساحتين الإقليمية والقارية، وهو ما جسّدته بطولة تايلاند الأخيرة، بحصد منتخب الأسوياء العديد من الميداليات، التي تكاملت في البطولة ذاتها بعودة منتخب أصحاب الهمم من البطولة ذاتها بثلاث ميداليات ملوّنة، بواقع ذهبية وفضية وبرونزية».

وعن استحقاقاتها المقبلة، قالت سلامة: «اتجه إلى كوريا الجنوبية كرئيسة لمجلس الشباب في نادي دبي لأصحاب الهمم، وتمثيل لاعبي الدولة في المنتدى السنوي للجنة البارالمبية الآسيوية، ومن ثم العودة إلى الدولة للشروع في مراحل الإعداد لدورة الألعاب الآسيوية المقررة في الصين سبتمبر وأكتوبر المقبلين».

سلامة الخاطري:

• «شغف إهداء الدولة الإنجازات الرياضية، كان وراء خوضي تحديات جديدة في الدرّاجات الهوائية».

• «فخورة بأن أكون أول فتاة إماراتية من فئة (أصحاب الهمم) تحقق الإنجاز على صعيد الدرّاجات الهوائية».