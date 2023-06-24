«عالم الميتافيرس» حاضر في مهرجان دبي للرياضات الرقمية

شهدت فعاليات اليوم الثاني من مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية 2023، الذي ينظم برعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، والمنعقد في القاعات الجنوبية لمركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو دبي، إقبالاً غير مسبوق من الزوار الذين حظوا بفرصة استكشاف مزيج آسر من الابتكارات الرقمية والتقنيات الجديدة في عالم «الميتافيرس»، وحضور العديد من الفعاليات الحماسية الملهمة في صناعة الألعاب.

وشهد اليوم الثاني من المهرجان، اختتام فعاليات قمة «جيم إكسبو» التي استطاعت أن تلهم كل الحضور والطلبة الشغوفين بالألعاب والرياضات الرقمية، وتضمنت مجموعة من الحلقات النقاشية والجلسات الحوارية التي سلطت الضوء على التقنيات المتطورة بما في ذلك «البلوك تشين»، ورسم خرائط «الميتافيرس»، واستعرضت إبداعات «الويب 3»، وأسهمت كذلك في تعزيز معرفة الحضور حول رموز «NFT»، بالإضافة إلى المزيد من النقاشات الهادفة التي تظهر الإمكانات المستقبلية. وفي الوقت ذاته، استطاع الحضور في غرفة المسار 2 «Track Room 2» أن يكتسبوا المزيد من الخبرات حول أبرز الأدوات المستخدمة من قبل مطوري الألعاب، وتعرفوا على مستجدات تقنيات الذكاء الاصطناعي المطبقة في تلك الصناعة، واطلعوا على الفرص الاستثمارية المتاحة في ذلك العالم الاستثنائي. وتعد عطلة نهاية الأسبوع الجاري فرصة للزوار لخوض العديد من التجارب الحماسية، والأنشطة التفاعلية الجذابة، والعروض المتميزة في عالم الألعاب والرياضات الرقمية. وسيواصل المهرجان فعالياته التي تعكس التزام إمارة دبي بتعزيز الابتكار وخلق أجواء من الترفيه والإلهام من خلال عالم الألعاب والرياضات الرقمية المتطور باستمرار.

تخفيضات 30% بالرمز الترويجي

يتيح المهرجان لجميع الزوار والعائلات وعشاق الألعاب فرصة لا تفوت للاستمتاع بأجواء حماسية استثنائية، ويمكن للزوار الحصول على تخفيضات بنسبة 30% عند شراء التذاكر باستخدام الرمز الترويجي «DEF30» عبر الموقعين الإلكترونيين: platinumlist.com وvirgintickets.com، وذلك قبل عطلة نهاية الأسبوع.