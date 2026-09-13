«منتدى الألعاب الإلكترونية» يستشرف مستقبل صناعة الألعاب والمحتوى التفاعلي

تحت مظلة «قمة الإعلام العربي 2026»، التي تُعقد خلال الفترة من 15 إلى 17 سبتمبر في مركز دبي التجاري العالمي، ينظّم مكتب دبي للأفلام والألعاب الإلكترونية، التابع لمجلس دبي للإعلام، «منتدى الألعاب الإلكترونية»، بمشاركة نخبة من المسؤولين والخبراء وقادة الشركات والمؤسسات المتخصصة، لاستشراف مستقبل هذه الصناعة سريعة النمو، وبحث أبعادها الاقتصادية والإبداعية والاجتماعية، ودورها المتنامي في رسم ملامح مستقبل المحتوى الرقمي والتفاعلي.

ويشكّل «منتدى الألعاب الإلكترونية»، من خلال جلساته المتنوعة، منصة ضمن فعاليات القمة تعكس التحوّل المتسارع الذي تشهده صناعة الترفيه الرقمي عالمياً، والمكانة المتنامية للألعاب الإلكترونية بوصفها أحد القطاعات الواعدة في اقتصاد المستقبل، وصناعة متكاملة تجمع بين الإبداع والتكنولوجيا والاستثمار وريادة الأعمال.

ويجمع المنتدى في جلسة «اقتصاد الألعاب من يدفع.. من يربح؟» كلاً من الرئيس التنفيذي للتسويق والنمو في شركة Xsolla بيركلي إيجينز، والمدير التنفيذي لمجموعة Geekay Group، كيشان باليجا، بإدارة رئيسة قسم الاتصال والإعلام في شركة Tencent، شيوبان مكارثي، لمناقشة التحولات التي يشهدها توزيع الألعاب، في ظل توجه الناشرين نحو البيع المباشر للمستهلك، والتوسع السريع للمنصات الرقمية، بالتوازي مع استمرار اهتمام اللاعبين بالنسخ المادية.

وفي جلسة «الألعاب الإلكترونية.. صناعة بمليارات الدولارات»، يسلط صيفي إسماعيل، وهو رئيس Yalla Group Limited المدرجة في بورصة نيويورك، أول شركة «unicorn» تكنولوجية تتخذ من دبي مقراً لها ويتم إدراجها في بورصة نيويورك، وإحدى أكبر شركات التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي انطلقت من دبي، الضوء على واقع إدارة شركات الألعاب الكبرى في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع، وما تفرضه المتغيرات المرتبطة بالإيرادات والذكاء الاصطناعي وعمليات الدمج والاستثمارات طويلة الأجل من تحديات وقرارات أمام قيادات الشركات، وذلك في جلسة يديرها مدير إدارة حوكمة القطاع الإعلامي في مجلس دبي للإعلام، عمر بطي.

أمّا جلسة «كيف تغيّر الألعاب العالم بصمت»، فتجمع مؤسسة ومقدمة Good Game Club بودكاست، جود أوير، ومسؤولة الشراكات في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، سيبيل سايلان، ونائب الرئيس للحلول المبتكرة والشراكات الاستراتيجية في مؤسسة عبدالله الغرير، منى غندر، ويديرها مدير إدارة الألعاب الإلكترونية في مكتب دبي للأفلام والألعاب الإلكترونية، فيصل كاظم، في نقاش حول الأثر الإيجابي المتنامي للألعاب الإلكترونية خارج حدود الترفيه، من التعليم وإتاحة الألعاب لأصحاب الهمم إلى المبادرات المجتمعية والتطبيقات البحثية والعلاجية.

ويأتي تنظيم المنتدى تحت مظلة «قمة الإعلام العربي 2026» تأكيداً على رؤية دبي في ترسيخ مكانتها مركزاً إقليمياً للاقتصاد الإبداعي، ووجهة عالمية للصناعات المستقبلية القائمة على التكامل بين الإبداع والتكنولوجيا وريادة الأعمال.

وقال فيصل كاظم: «لم يعد بإمكان قطاع الإعلام أن ينظر إلى الألعاب الإلكترونية باعتبارها هامشاً؛ فهي اليوم من أكبر الصناعات في العالم، والقرارات التي تُصنع داخلها، من نماذج الأعمال إلى المواهب إلى اختيار الشركات لمقارها، تُتخذ الآن».

ويجمع «منتدى الألعاب الإلكترونية» هذه القرارات على طاولة واحدة في دبي: قادة يبنون شركات بمليارات الدولارات، ومنصات تُعيد تشكيل طريقة وصول الألعاب إلى اللاعبين، وأصحاب تجارب يثبتون قدرة الألعاب على التعليم وإحداث أثر اجتماعي حقيقي. وهذا ما تعمل دبي على تحقيقه لصناعة الألعاب، أن تكون البيئة الحاضنة التي يُصنع فيها مستقبل الصناعة.

ويأتي انعقاد «منتدى الألعاب الإلكترونية» في ضوء تنامي أهمية القطاع كصناعة إبداعية واقتصادية واعدة وأحد روافد الاقتصاد القائم على المعرفة، فيما تمنح أجندته المشاركين والحضور رؤية متكاملة تجمع بين الأبعاد التجارية والاستثمارية والتقنية للقطاع، ودوره المتنامي في التعليم والمجتمع، وفرص نموه في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها صناعة الألعاب عالمياً.

ويعكس المنتدى حرص «قمة الإعلام العربي 2026» على مواكبة التحولات التي تعيد رسم خريطة الإعلام وصناعة المحتوى، وفتح المجال أمام نقاشات معمقة حول القطاعات الرقمية الأكثر تأثيراً في المستقبل، بما يعزز حضور المنطقة في صناعة الألعاب العالمية، ويدعم بناء منظومة إبداعية قادرة على الابتكار والمنافسة.