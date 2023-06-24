120 مشاركاً في البطولة الخامسة للرماية للهيئات والمؤسسات الحكومية بنادي الذيد

استضاف نادي الذيد فعاليات البطولة الخامسة للرماية للهيئات والمؤسسات والدوائر الحكومية بصالته المخصصة للرماية التي اختتمت، أول من أمس.

وقال الذيد في بيان، أمس، إن النادي وفر كل الخدمات اللازمة لإنجاح البطولة بمشاركة 120 مشاركاً من الرجال والسيدات، التي نظمها نادي موظفي حكومة الشارقة بإشراف مجلس الشارقة الرياضي.

وأضاف أن المشاركة عكست حجم حرص الدوائر الحكومية على المشاركة، حيث بلغت عدد المؤسسات 23 من الهيئات والمؤسسات والدوائر الحكومية.

وكرّم رئيس مجلس الإدارة بنادي الذيد سالم محمد بن هويدن، الفائزين بألقاب البطولة، إذ فاز سامح إبراهيم من دائرة الخدمات الاجتماعية بالمركز الأول في فئة الرجال، وخالد العبدولي بالمركز الثاني من دائرة الخدمات الاجتماعية، وماجد عبيد الشامسي بالمركز الثالث من بلدية مدينة الحمرية، وجاء نسيم أحمد بالمركز الرابع من مصرف الشارقة الإسلامي، وبراشانث موثجوبا من مصرف الشارقة الإسلامي بالمركز الخامس.

وفي فئة السيدات، فازت آمنة الدرمكي من دائرة الخدمات الاجتماعية بالمركز الأول، وآمنة إبراهيم الزرعوني من دائرة التنمية الاقتصادية بالمركز الثاني، وعادل عمر التميمي من أكاديمية الشارقة للتعليم بالمركز الثاني مكرر، وسلمي حميد من دائرة التنمية الاقتصادية بالمركز الثالث.