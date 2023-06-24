دبا الفجيرة يتعاقد مع الهداف العماني المربوعي

أعلن نادي دبا الفجيرة عن التعاقد مع اللاعب المقيم العماني محمد المربوعي، لتمثيله في الموسم المقبل لدوري الدرجة الاولى قادماً من نادي دبا الحصن.

ويعد تعاقد النواخذة مع اللاعب المربوعي إحدى أبرز صفقات الصيف المتعلقة بأندية الدرجة الأولى.

وقال المربوعي لـ«الإمارات اليوم»: «ستكون مدة التعاقد لموسم واحد قابل للتجديد، وأنا سعيد بالانضمام لصفوف دبا الفجيرة، وأتطلع إلى تقديم أفضل المستويات الفنية ليحقق النواخذة الطموح».

ويعد المربوعي أحد أفضل خمسة لاعبين من فئة المقيمين ومواليد الدولة في خط الهجوم، إذ سبق له تسجيل 15 هدفاً في الموسم الماضي ليحل في المركز الثاني لترتيب اللاعبين المقيمين خلفاً لمواطنه العماني فارس الجابري 18 هدفاً.

وكان المربوعي قد مثل نادي الذيد في بداية مشواره الكروي في الإمارات قبل أن ينتقل للعب في صفوف الملك الشرقاوي تحت إشراف المدرب المواطن عبدالعزيز العنبري، قبل أن يلتحق معاراً إلى صفوف دبا الحصن، ويقدم معه ثلاثة مواسم مميزة، مسجلاً أهدافاً مؤثرة بلغت 47 هدفاً.