رابطة المحترفين تعتمد لوائح المسابقات والتراخيص

عقد مجلس إدارة رابطة المحترفين اجتماعه الدوري الأول للموسم الرياضي الجديد 2023-2024 صباح أمس، برئاسة عبدالله ناصر الجنيبي رئيس الرابطة.

وتم خلال الاجتماع عرض تقرير الإدارة التنفيذية حول المشاريع المنجزة والمشاريع المستقبلية، وتقارير سير العمل، كما اعتمد المجلس لوائح المسابقات والتراخيص للموسم الرياضي 2023-2024.

حضر الاجتماع كل من: جمال المري نائب الرئيس، وحسن طالب، وطارق الشبيبي، وسعيد عبيد الكعبي، وجواهر السويدي (أعضاء مجلس الإدارة)، ووليد الحوسني المدير التنفيذي، ود. خالد محمد عبدالله مستشار تطوير الأعمال، ومصعب المرزوقي رئيس قطاع الخدمات المساندة، ومديري الإدارات في الرابطة.