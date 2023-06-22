آل علي: نقلة نوعية في عدد سباحي «الفجيرة للفنون القتالية»

كشف نادي الفجيرة للفنون القتالية عن نقلة نوعية في اكتشاف المواهب المواطنة في رياضة السباحة خلال الموسم الرياضي الجاري وبزيادة كبيرة على الموسم الماضي، ما يعكس الجهود والرعاية المميزة لإدارة النادي، الهادفة إلى رفد المنتخبات الوطنية بأفضل السباحين لتمثيل الإمارات في المحافل الدولية.

وأوضح مدرب فريق السباحة طلال علي آل علي، أن عدد السباحين المواطنين بلغ 85 سباحاً، أغلبهم يتمتع بإمكانات بدنية وتكتيكية وفنية عالية تمكّنه من التطور ليصبح سباحاً دولياً في المستقبل، بينما كان العدد في الموسم الماضي 55.

وقال آل علي لـ«الإمارات اليوم»: «نجح سباحو النادي حتى منتصف الموسم الحالي في إحراز أكثر من 80 ميدالية ملوّنة في مختلف البطولات التي نظمها اتحاد السباحة، علماً بأن معدل أعمار السباحين يراوح بين 6 و17 سنة، ما يبشر بمستقبل واعد ومبهر لهذه النخبة من المواهب المواطنة».

وتابع: «لدينا نحو 10 سباحين في صفوف المنتخب الوطني للناشئين، ونتوقع انضمام أربعة آخرين للمشاركة في البطولة العربية المقبلة التي ستقام في العاصمة أبوظبي في سبتمبر المقبل، ومن أبرز السباحين سهيل يعقوب، وسعيد شهاب، وحمد محمد، وراشد عبدالله، ومحمد علي اليماحي، وعلي عبيد، وعمر محمد».

وختم: «تطورت رياضة السباحة بشكل لافت خلال السنتين الأخيرتين، وبالتحديد منذ انضمام الفريق إلى صفوف نادي الفجيرة للفنون القتالية، ما رفع سقف الطموح بشكل كبير نحو صناعة أبطال دوليين لتمثيل النادي، والمشاركة في الاستحقاقات الدولية والمحلية».