الجولة العالمية لمحترفي الطائرة الشاطئية تعود إلى دبي في نوفمبر

تستعد «الجولة العالمية لمحترفي الكرة الطائرة الشاطئية» للعودة مجدداً إلى شواطئ دبي، خلال شهر نوفمبر المقبل، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، وتحت عنوان «نخبة دبي الـ16»، إذ يشارك في البطولة المقبلة أفضل 16 فريقاً من حيث التصنيف العالمي.

وذكر بيان صحافي: «سيكون ملعب البطولة في (كايت بيتش) خلال الفترة من الأول حتى الخامس من نوفمبر المقبل مسرحاً لأجمل وأقوى المباريات والعروض الترفيهية المصاحبة، بعد النجاح الكبير الذي حققته استضافة دبي جولتين من البطولة خلال الفترة من 22 إلى 30 أكتوبر 2022، بمشاركة 96 فريقاً من 25 دولة، الذين قدّموا عروضاً قوية وأمتعوا الجمهور الكبير بفنون اللعبة، وكذلك بالفعاليات المصاحبة، ومن بينها دروس ومحاضرات تدريبية قدمها أهم النجوم والمدربين العالميين في هذه الرياضة».

وقال أمين عام مجلس دبي الرياضي، سعيد حارب، إن الجمهور في دبي من مختلف الجنسيات سيستمتع بمتابعة وحضور منافسات البطولات الرياضية عموماً، وبطولات الرياضات الشاطئية خصوصاً، فلدينا أجمل الشواطئ التي يزورها الآلاف من أفراد المجتمع يومياً من أكثر من 200 جنسية.

وأضاف: «لدينا الخبرات التنظيمية الكبيرة التي ترفع شعار الجودة في العمل، وهو الأمر الذي يشجّع الاتحادات الرياضية الدولية والمنظمين للفعاليات الرياضية العالمية للحضور إلى دبي وتنظيم أقوى البطولات فيها، مع ضمان النجاح وتعزيز قيمة الحدث».

وأشار: «نحن سعداء باستمرار التعاون مع الجولة العالمية لمحترفي الكرة الطائرة الشاطئية لتنظيم نسخة جديدة من الحدث الذي نعمل معاً من أجل استمراريته ووجوده الدائم ضمن قائمة الفعاليات والبطولات التي يتم تنظيمها في دبي سنوياً».

وقال الرئيس التنفيذي لشركة Volleyball World، فين تايلور: نحن متحمسون لإعادة الجولة العالمية لمحترفي الكرة الطائرة الشاطئية إلى كايت بيتش في دبي، بعد النجاح الهائل الذي حققته نسخة العام الماضي، إذ نتطلع إلى العودة مجدداً وخوض تجربة أخرى لا تُنسى لكل من الرياضيين والمشجعين، بمشاركة نجوم ونخبة اللاعبين واللاعبات من جميع أنحاء العالم، حيث يعد هذا الحدث بإبراز قمة مواهب الكرة الطائرة الشاطئية.

جدير بالذكر أن Volleyball World تعمل بالتنسيق وضمن مظلة الاتحاد الدولي لكرة الطائرة، بهدف نشر رياضة كرة الطائرة الشاطئية وتنظيم بطولاتها في مختلف القارات، كما تهدف إلى دفع النمو والابتكار والاستثمار في الكرة الطائرة في جميع أنحاء العالم، وإنشاء نظام بيئي متكامل يربط بين المشجعين والرياضيين والشركاء من الشركات معاً، من خلال الأحداث الرقمية والفعاليات الحية، وهي الجهة المسؤولة عن التشغيل التجاري للأحداث الدولية الرئيسة للكرة الطائرة وكرة الطائرة الشاطئية، بما في ذلك: بطولة العالم، ودوري الأمم للكرة الطائرة، والتصفيات الأولمبية، وجولة الشاطئ للمحترفين.