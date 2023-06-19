الأولمبياد الخاص الإماراتي يستهل مشاركاته في «الألعاب العالمية» بالجمباز الإيقاعي

انطلقت مساء أول من أمس، الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص الدولي - برلين 2023، التي يشارك فيها الأولمبياد الخاص الإماراتي ببعثة تاريخية قوامها 167 شخصاً.

واستهل لاعبو البعثة مشاركاتهم برياضة الجمباز الإيقاعي خلال مباريات التقسيم في مركز «ميسي برلين»، وذلك بعد انتهاء مراسم الافتتاح.

ويشارك الأولمبياد الخاص الإماراتي في برلين 2023 في 20 رياضة ببعثة تجمع ما بين اللاعبين من أصحاب الهمم من ذوي الإعاقات الذهنية والنمائية، ويبلغ عددهم 72 لاعباً، والشركاء الموحدين، ويبلغ عددهم 31 لاعباً، بالإضافة إلى الجهازين الفني والإداري للبعثة.

وذكر بيان صحافي: «خلال مشاركة وفد الأولمبياد الخاص الإماراتي في الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص الدولي - برلين 2023، سيتنقل اللاعبون بين 17 موقعاً محددة لمنافسات الرياضات الـ20 التي يشاركون فيها، والتي تتضمن السباحة، والريشة الطائرة، والبولينغ، وألعاب القوى، والكرة الطائرة الشاطئية للذكور، والكرة الطائرة للإناث، وكرة السلة، والجمباز الإيقاعي، والدراجات الهوائية، والفروسية، والقوة البدنية».

من جانبه، قال المدير الوطني لمؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي طلال الهاشمي: «مع انطلاق ألعاب برلين 2023، يحدونا الكثير من الثقة والأمل في أداء لاعبينا الذين بذلوا جهوداً مكثفة في الاستعداد، واستمرت تدريباتهم لشهور، الكل على قلبٍ واحد، والكل يريد أن يرفع راية الإمارات عالياً، وأن يعكس قيم المجتمع الإماراتي كالدمج والتسامح والاجتهاد التي لمسها العالم خلال ألعاب أبوظبي 2019، واليوم سنبدأ بالجمباز الإيقاعي، ونتمنّى للاعبينا كل التوفيق».

وكان الأولمبياد الخاص الإماراتي قد أعلن عن تدريباته للمشاركة في الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص الدولي برلين 2023 تحت شعار «الطريق إلى برلين»، وبدأت التدريبات بالفعل من بداية العام الجاري منذ شهر يناير الماضي. وتضمنت تنظيم أربعة معسكرات تدريبية، منها ثلاثة داخل الدولة، وتم تنظيم المعسكرين الأولين في مدينة العين في شهري يناير ومارس، وعقد المعسكر الثالث في شهر مايو على مستوى الدولة، فضلاً عن عقد معسكر في اليابان لفريق كرة القدم الموحدة للسيدات.