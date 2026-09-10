رئيس الدولة: نحرص على ترسيخ العلاقات الإماراتية-الألمانية بأبعادها الثقافية العميقة

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، حرص دولة الإمارات على تعزيز العلاقات الإماراتية-الألمانية وترسيخ أبعادها الثقافية، بما يعزز التقارب والتفاهم بين شعبي البلدين.

وقال سموه في حسابه الرسمي على منصة "إكس": "بحثت اليوم في برلين مع فخامة فرانك فالتر شتاينماير، رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية، علاقات التعاون والصداقة الممتدة بين بلدينا، والإرادة المشتركة لاستثمار كل الفرص المتاحة لدفعها إلى آفاق أرحب، خاصة في المجالات التنموية. بالإضافة إلى جوانبها السياسية والاقتصادية".

وتابع سموه قائلاً: "تتميز العلاقات الإماراتية-الألمانية بأبعادها الثقافية العميقة، التي نحرص على تعزيزها وترسيخها، كونها جسراً أساسياً للتقارب والتفاهم بين شعبينا".