المنامة يظفر بـ «سوبر غرب آسيا» لكرة السلة

تُوج فريق المنامة البحريني بطلاً للنسخة الأولى من بطولة «سوبر غرب آسيا» لكرة السلة، بعد فوزه على الكويت الكويتي بفارق ثماني نقاط، وبنتيجة (67-59)، في المباراة النهائية التي جمعتهما أمس، على صالة نادي الشيخ سعيد بن مكتوم في نادي شباب الأهلي بدبي.

كما شهد اليوم الختامي انتزاع بطل الدوري الكازاخستاني، فريق «بي سي أستانا»، الميدالية البرونزية، بفوزه على الرياضي اللبناني بنتيجة (94-90) في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وتأهل فريق المنامة والكويت الكويتي إلى بطولة الأندية الآسيوية الأبطال 2023، خصوصاً أن نظام بطولة «سوبر غرب-آسيا» يمنح حصراً البطل والوصيف بطاقتي التأهل.

وتوج الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضية، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، بصحبة المدير التنفيذي للمكتب الإقليمي للاتحاد الدولي لكرة السلة-آسيا هاجوب خاجيريان، ورئيس الاتحادين الإماراتي والعربي لكرة السلة، اللواء إسماعيل القرقاوي، ورئيس مجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية في نادي شباب الأهلي، الفريق محمد المري، ورئيس مجلس الشارقة الرياضي عيسى هلال، ونائب رئيس الاتحاد الإماراتي وعضو المكتب التنفيذي والمدير المالي للاتحاد الآسيوي لكرة السلة، عبداللطيف الفردان، فريق «بي سي أستانا» بالميداليات البرونزية، والكويت الكويتي بالفضية، والمنامة البحريني بالذهبية وكأس النسخة الأولى من «سوبر غرب-آسيا».

وحسم المنامة لقب النسخة الأولى بنيله نتائج الربعين الأول والثاني (18-14 و21-12)، فيما لم يشفع للاعبي الكويت نيل الأفضلية بنتيجتي الربعين الثالث والرابع بواقع (13-11 و20-17)، التي لم تكن كافية للكويتيين للعودة بنتيجة المباراة.