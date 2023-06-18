«الفجيرة للفنون القتالية» يطلق «أجيال المستقبل»

أطلق نادي الفجيرة للفنون القتالية التسجيل للمشاركة في النسخة الرابعة لبرنامج أجيال المستقبل ذات الطابع الرياضي والثقافي والاستكشافي المميز، والذي ينظم سنوياً في فصل الصيف. وأعلن النادي أن البرنامج سيقام في الفترة من التاسع من يوليو إلى الرابع من أغسطس المقبلين، داعياً الشباب من كلا الجنسين في الأعمار من ثمانية إلى 14 عاماً المشاركة في الفعاليات.

في هذا السياق، قال مدير النادي، نادر أبوشاويش، لـ«الإمارات اليوم»: «من أهداف البرنامج الأساسية استغلال طاقة ووقت الشباب خلال العطلة الصيفية، والعمل على تعزيز الوعي الرياضي». وتابع: «سينظم البرنامج في نادي الفجيرة للفنون القتالية، وفي فرع النادي في دبا الفجيرة، وستكون هناك ست رياضات أساسية، هي: التايكواندو والمصارعة والجودو والجوجيتسو والكاراتيه والمبارزة».