رحيل ثولاني وكوسانوفيتش.. وبن شرقي باقٍ مع الجزيرة

أعلن نادي الجزيرة الاستغناء عن خدمات المحترفين ثولاني سيريرو ومليوش كوسانوفيتش، فيما أبقى على المغربي أشرف بن شرقي في صفوف «فخر أبوظبي».

وكتب الحساب الرسمي لنادي الجزيرة على «تويتر» رسالة شكر للاعبين على ما قدماه للنادي خلال فترة وجودهما في الفريق.

من جهة أخرى، كشف مصدر لـ«الإمارات اليوم» أن أشرف بن شرقي ليس لديه أي خطط للرحيل عن الجزيرة خلال فترة الانتقالات الصيفية، وأنه يرغب في إكمال عقده الممتد مع النادي حتى صيف 2024. وأوضح المصدر أن اللاعب تلقى اتصالات شفوية من الزمالك المصري، لجس نبض اللاعب بشأن العودة للقلعة البيضاء، إلا أن بن شرقي شدد على أن لديه عقداً مع الجزيرة ولا ينوي الرحيل.