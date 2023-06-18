قائد تشيلسي يحقق حلم طفل إماراتي

تحقق حلم الطفل الإماراتي خليفة المنصوري (11 عاماً) الذي يتلقى العلاج بمدينة برجيل الطبية في أبوظبي، بلقاء قائد نادي تشيلسي الإنجليزي سيزار أزبيليكويتا الذي سبق له زيارة أبوظبي خلال التتويج مع «البلوز» بكأس العالم للأندية، إلا أن المنصوري كان يعاني وقتها ظروفاً صحية حرمته اللقاء.

وقال بيان صادر عن المستشفى أمس: «خليفة تعرض لإصابات خطيرة عندما كان في الرابعة من عمره نتيجة حادث سيارة، تسبب له في كسر العمود الفقري والحوض وتلف مفصل الورك، وقد أجرى أخيراً جراحة معقدة في عيادة بالي الشرق الأوسط بمدينة برجيل الطبية في أبوظبي، لتغيير شكل مفصل الورك المتضرر وإطالة عظم الفخذ، وهو يخضع حالياً للعلاج التأهيلي لاستعادة حركة وركه وركبته، وعندما علم أزبيليكويتا الموجود حالياً في الدولة مع عائلته بقصة خليفة، أراد أن يفاجئ الطفل بزيارة خاصة، تخللها الكثير من اللحظات المفرحة والضحك، ما منح خليفة شعوراً بالسعادة والأمل».