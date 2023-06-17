جماهير إندونيسيا ساخطة بعد «إعلان كاذب».. «أين ميسي»

عبّرت الجماهير في إندونيسيا، أمس، عن سخطها من عدم مشاركة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في الودية أمام منتخبها الوطني في العاصمة جاكرتا، متهمة المنظمين بالترويج لإعلان كاذب.

وتهافتت الجماهير لشراء أكثر من 60 ألف تذكرة لودية، الإثنين الماضي، بين إندونيسيا وأبطال مونديال قطر بعدما تم الترويج للمباراة بملصق تضمن صورة ميسي.

ولكن بعد أيام عدة من التكهنات، تلقى المشجعون في بلد مولع بكرة القدم أخباراً سيئة الخميس تفيد بأن ميسي، المتوج بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم سبع مرات، لن يشارك في المباراة. وقال سوريا ويجايا أنغ، البالغ 31 عاماً وهو صاحب متجر من جزيرة باندا نيرا النائية في اقليم مالوكو الشرقي: «أشعر بالحزن وخيبة الأمل وبمشاعر مختلطة».

وأضاف «كانت هذه أكبر فرصة بالنسبة لي لرؤية ميسي يلعب عن كثب».

واستهل المنتخب الأرجنتيني جولته الآسيوية بفوز على أستراليا 2-صفر ودياً في العاصمة الصينية بكين، حيث أكد مدرب «ألبي سيليستي» ليونيل سكالوني أن ميسي لن يشارك أمام إندونيسيا.