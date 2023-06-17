الجزيرة يمدد عقد عبدالله رمضان حتى 2028

أعلن نادي الجزيرة تمديد عقد لاعب خط الوسط الدولي عبدالله رمضان، بعقد لأربعة مواسم، ينتهي في صيف 2028، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل الخاصة بالجانب المادي.

واكتفى الموقع الرسمي لنادي الجزيرة بإعلان خبر توقيع اللاعب على العقد الجديد، قائلاً: خريج أكاديمية الفخر، ونجم منتخبنا الوطني عبدالله رمضان، يجدد عقده مع نادي الجزيرة حتى 2028.

وأضاف: تمنياتنا لك بالمزيد من النجاح والإنجازات بقميص فخر أبوظبي يا عبدالله.

وظهر عبدالله رمضان بقميص الجزيرة، في 25 مباراة، بمعدل لعب بلغ 2239، دقيقة، إذ لمس الكرة في 2574 مرة، فكان نسبة تمريراته الصحيحة منها 1855 تمريرة.

ونجح نجم خط وسط الجزيرة في تسجيل أربعة أهداف بقميص فخر أبوظبي، وسدد 33 تمريرة على المرمى، وبلغ إجمالي لعب رمضان مع الجزيرة 153 مباراة في الدوري منذ تصعيده للفريق الأول، مسجلاً في تلك المباريات 26 هدفاً، وحصل على 18 بطاقة صفراء وواحدة حمراء.