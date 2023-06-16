كأس الوثبة يتوّج 4 خيول في بلجيكا وإيطاليا وفرنسا

أسفرت نتائج أربعة سباقات لكأس «الوثبة ستاليونز» للخيول العربية الأصيلة، التي أقيمت أول من أمس في أوروبا، عن فوز «فريدا» في بلجيكا، و«دوماس»، و«إيفاندو دو نورفا» في إيطاليا، و«أصلان الشاهنية» في فرنسا. وتأتي إقامة سباقات المهرجان تشجيعاً من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، لدعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، لتربية واقتناء الخيول العربية الأصيلة، وتسليط الضوء على سباقاتها.