10 أبطال يمثلون منتخب الشراع الحديث في الدورة العربية

أعلن اتحاد الشراع والتجديف الحديث القائمة الرسمية لوفد المنتخب الوطني لألعاب الشراع الحديث، المشارك في دورة الألعاب العربية الـ15 المقررة في الجزائر من الخامس إلى 15 من يوليو المقبل.

ويضم المنتخب 10 متسابقين هم: عادل خالد صاحب فضية وبرونزية العالم في منافستي ألكا 7 ماسترز، وألكا 6، وبرونزية آسيا ألكا 7 ماسترز 2023، وبطل الخليج 2022 الذي سيشارك في فئة ألكا 7، وسيف الزعابي بطل الخليج في فئة أوبتمست عام 2022، إلى جانب خليفة الرميثي وماجد آل علي (أوبتمست)، ومحمد الزعابي وماجد المرزوقي (ألكا 4).

ويضم المنتخب أربع فتيات بقيادة بطلة الخليج 2022 في ألكا 6 (فتيات)، ضحى آل بشر، ومروة الحمادي، ومدية النيادي (أوبتمست)، وكاميلا القبيسي (ألكا 4).