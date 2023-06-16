خروج جماعي للعرب في مونديال سلة الكراسي المتحركة

تأهل منتخبا إيطاليا وكندا إلى ربع نهائي بطولة العالم لكرة السلة للكراسي المتحركة، عقب تغلّبهما على تايلاند والبرازيل، أمس، في افتتاح مباريات دور الـ16 في مركز دبي التجاري العالمي.

ولم يجد المنتخب الإيطالي صعوبة في التغلب على نظيره التايلاندي، بعدما حسم الربع الأول بنتيجة 16-11، والربع الثاني بالنتيجة نفسها، والربع الثالث 18-8، والربع الرابع 14-6، لتنتهي المباراة بنتيجة 64-36. أما مباراة كندا أمام البرازيل فشهدت إثارة وقوة من الفريقين، بعدما تفوق المنتخب الكندي في الربع الأول بنتيجة 15-9، والربع الثاني 20-11، بينما انتهى الربع الثالث بالتعادل 21-21 قبل أن يفوز المنتخب الكندي في الربع الرابع بنتيجة 13-12، لتنتهي المباراة 69-53.

وفي المقابل، أنهت المنتخبات العربية دور المجموعات بالهزيمة في جميع المباريات، إذ أسهمت قلة الخبرة لدى منتخبات الإمارات ومصر والعراق في خسارة بطولة الرجال، والأمر نفسه لمنتخب الجزائر في بطولة السيدات.

ولعب المنتخب الوطني في المجموعة الأولى، إذ خسر في الافتتاح أمام إيطاليا 101-33، ومن البرازيل 83-36، وأمام أستراليا 128-17، ليحتل «الأبيض» المركز الرابع في المجموعة التي تصدرت لائحة ترتيبها أستراليا برصيد ست نقاط، وفي المركز الثاني إيطاليا برصيد 5 نقاط، والبرازيل في المركز الثالث 4 نقاط، والمنتخب الوطني برصيد ثلاث نقاط.

وفي المجموعة الثانية كرر منتخب مصر الأمر نفسه بخسارته أمام تايلاند 72-38، ومن ألمانيا 113-23، وأمام كندا 87-41، في أفضل مباريات المنتخب المصري الذي جاء في المركز الرابع برصيد ثلاث نقاط، بينما تصدرت المجموعة ألمانيا برصيد ست نقاط، وكندا في المركز الثاني برصيد خمس نقاط، وتايلاند في المرتبة الثالثة برصيد أربع نقاط.

ولم يختلف الوضع بالنسبة لمنتخب العراق الذي خسر مبارياته الثلاث في المجموعة الرابعة بهزيمته أمام أميركا 92-23، ومن بريطانيا 90-24، وأمام إيران 83-41، ليحصل «أسود الرافدين» على ثلاث نقاط في المركز الرابع، بينما تصدر حامل اللقب منتخب بريطانيا لائحة الترتيب برصيد ست نقاط، وجاء منتخب أميركا في المركز الثاني برصيد خمس نقاط، وإيران ثالثاً برصيد أربع نقاط. أما في منافسات السيدات فخسر ممثل العرب منتخب الجزائر أيضاً أربع مباريات في المجموعة الأولى بهزيمته أمام اليابان 70-36، وأميركا 99-23، وألمانيا 97-20، وهولندا 114-18، بينما يلتقي اليوم مع تايلاند.

فرياني: كندا جاءت إلى دبي للفوز باللقب

أكد مدرب منتخب كندا ماتيو فرياني أن فريقه حقق تأهلاً مستحقاً إلى ربع النهائي، بفضل الأداء المتميز والتركيز الذهني العالي للاعبين، والتحكم في مجريات المباراة بشكل جيد خصوصاً في الربعين الأول والثاني.

وقال فرياني في تصريحات صحافية: «هدفنا انتزاع بطاقة التأهل بأي طريقة، فرضنا أسلوبنا على المنتخب البرازيلي الذي قدم مستوى جيداً».

وأوضح فرياني أن منتخب كندا جاء إلى دبي من أجل التتويج باللقب للمرة الثانية في تاريخه، بعدما حققه في 2006 في هولندا، لافتاً إلى أن ذلك سيكون إنجازاً رائعاً، لأن كندا تستضيف النسخة المقبلة من البطولة.

وأضاف: «نمتلك فريقاً قوياً وحظوظنا وافرة لمواصلة حصد الانتصارات والوصول إلى المباراة النهائية، ولكن يجب الحفاظ على التركيز والاستعداد جيداً لمواجهة المنتخبات القوية».

وأثنى مدرب منتخب كندا على المستويات الفنية العالية لمونديال دبي، وعلى التطور المذهل التي تشهده رياضة كرة السلة على الكراسي المتحركة، مؤكداً أن النسخة الحالية تضم عدداً من المنتخبات القوية مثل أميركا وألمانيا وهولندا.