اهتمام عالمي وتحفيز للاتحادات الأولمبية الدولية للترشح لـ«جائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي»

حثّ اتحاد الاتحادات الرياضية الأولمبية الدولية «ASOIF» أعضاءه الـ 33 الذين يمثلون الاتحادات الرياضية الدولية دائمة الحضور في الدورات الأولمبية على الترشح للمنافسة على الفوز بفئة المؤسسة الرياضية الدولية ضمن الدورة الثانية عشرة من «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي»، إحدى «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية».

وخاطب «أسواف» أعضاءه كما نشر على موقعه الالكتروني بتفاصيل واستمارة الترشح الالكترونية، وكذلك مواعيد غلق باب الترشح في 31 أغسطس 2023 والتحكيم في سبتمبر وأكتوبر 2023، وإعلان الفائزين في نوفمبر المقبل، ثم تتويج الفائزين في يناير 2024، كما نوّه بإمكانية الترشح وتحميل الملفات عبر الموقع الالكتروني والتطبيق الخاص بالجائزة وهو mbrawards.ae.

وترتبط الجائزة و «أسواف» بعلاقة تعاون مستمرة منذ أكثر من 10 سنوات، تقديرا لدور كل منهما في تطوير العمل الرياضي على المستوى الدولي وتعزيز قيّم الرياضة ودورها في العالم كقوة ناعمة ومؤثرة في المجتمعات، وتمكينها من خلال الرياضة ودعم نشر الرياضة وتطويرها وإتاحة الفرصة للجميع لممارستها.

وأكد اتحاد الاتحادات الرياضية الأولمبية الدولية أن أعضاءه من الاتحادات الدولية مؤهلين للتنافس ضمن محور التنافس الخاص بالدورة من خلال مشاريعهم وبرامجهم ومبادراتهم التي تنسجم مع قيّم الرياضة النبيلة وأهداف الجائزة وتترجم دورها الكبير في دعم وتمكين المجتمعات وتطوير الرياضيين وفق قيّم الإنسانية والتعايش والتنافس الرياضي.

ونشر الموقع الرسمي لـ«أسواف» لمحة تعريفية عن الجائزة التي انطلقت في 2009، وكونها تهدف لتعزيز ريادة الأعمال والإبداع الرياضي وتمكين المجتمعات من خلال تكريم الأفراد والفرق والاتحادات والمنظمات والمؤسسات الرياضية تقديرا لإنجازاتهم وتعزيز دور الرياضة باعتبارها وسيلة للإبداع البشري.