مدرب الوصل مازحاً: لن أكون مثل الفيل يحطّم كل شيء في الغرفة

أعرب مدرب الوصل، الصربي ميلوش ميلوييفيتش عن سعادته بتولي تدريب الفريق، مؤكداً أنه يأمل أن يحقق طموحات إدارة النادي والجمهور في الموسم المقبل، لافتاً إلى أنه سيجري بعض التغييرات، ولكن في الوقت نفسه قال مازحاً: «لن أكون مثل الفيل الذي يحطم كل شيء في الغرفة».

وقال ميلوييفيتش في مؤتمر صحافي أمس: «سعيد بتعاقدي مع الوصل وأن أكون جزءاً من النادي. بالنظر إلى خبراتي السابقة عملت في صربيا مع رد ستار، حققنا لقبي الدوري والكأس، كما عملت مع مالمو السويدي وحققنا لقب الكأس بعد غياب 32 عاماً». وأشار إلى أنه لن يقدم وعوداً لتحقيقها مع الوصل. وقال: «لن أقدم وعوداً ولكن يجب أن أؤكد أننا سنعمل ونقدم كل ما لدينا، وأنني متعطش لتحقيق الألقاب مع الوصل».

أما عن تدريبه للوصل فقال: «سبب قبولي عرض الوصل أنني وجدت الأجواء هنا تحفزني على تحقيق نتائج جيدة، إلى جانب الحماس الذي وجدته من جانب إدارة النادي والمشروع الذي تطمح إليه في الموسم المقبل، إذ أشكر الإدارة على الجهد الذي قامت به، والمشروع الخاص بالوصل مناسب لي جداً».

وأضاف: «سنلعب من أجل الفوز في أي مباراة نلعبها، ولكن بالتأكيد لن نضع الضغط على اللاعبين والأمر نفسه بالنسبة لي. يجب أن نلعب كل مباراة بشكل منفصل، وأن نركز في كل مرحلة بما تستحقه من تركيز». وتابع: «لم أحقق الألقاب بمفردي في صربيا، ولكن من خلال جهد الجميع: إدارة النادي واللاعبين ودور الجهاز الفني».

وحول وجود عدد من المدربين الصرب في دوري أدنوك للمحترفين، قال: «أنا فخور بذلك وأعرفهم جميعاً، وبالتحديد مدرب شباب الأهلي ماركو نيكوليتش، نحن أصدقاء ولكن أثناء المباريات سننحّي جانباً هذه الصداقة، كما أنني شاهدت النتائج التي حققها غوران مع عجمان. لقد حقق نتائج جيدة جداً».

وزاد بقوله: «فلسفتي تعتمد على الفوز، ولن أضغط على اللاعبين في البداية، وأبرز ما لاحظته من متابعتي لمباريات الوصل في الموسم الماضي، هو أنه يجب أن نقلل من الأخطاء وعدد البطاقات الحمراء، ومن جانبي سأعمل على تغيير بعض الجوانب بشكل تدريجي، ولن أكون مثل الفيل الذي يحطم كل شيء في الغرفة».