المنامة يهزم بيروت ويبلغ نصف نهائي "سلة غرب آسيا"

بلغ فريق المنامة البحريني الدور نصف النهائي، بفوزه اليوم على بيروت اللبناني بنتيجة (86-75)، في مباراة جمعتهما في ختام منافسات المجموعة الأولى من نهائيات (سوبر غرب - آسيا) لكرة السلة، المقامة في نادي شباب الأهلي بدبي، ويسدل الستار عنها السبت المقبل.

وأهدى الانتصار فريق المنامة حسم مركز وصافة فرق المجموعة الأولى برصيد ثلاثة نقاط، بفارق النقطة عن الرياضي اللبناني الذي حسم مبكراً صدارة فرق المجموعة والتأهل للمربع الذهبي، فيما ودع فريق بيروت البطولة باحتلاله المركز الثالث.

وضرب المنامة موعداً في التاسعة و45 دقيقة من مساء غدٍ مع متصدر المجموعة الثانية فريق آستانا الكازاخستاني في ثاني مواجهات نصف النهائي، على أن يسبقها في السابعة ولحساب الدور ذاته لقاء متصدر المجموعة الأولى فريق الرياضي مع وصيف المجموعة الثانية فريق الكويت الكويتي.