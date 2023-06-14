أستانا يلحق الهزيمة الأولى بالكويت في سلة "غرب آسيا"

وضع بطل الدوري الكازاخستاني فريق "بي سي آستانا" حداً لسلسلة الانتصارات المتتالية لفريق الكويت في بطولة (سوبر غرب-آسيا)، عقب فوز الفريق الكازاخي بنتيجة (85-72)، في مباراة جمعتهما اليوم لحساب ختام منافسات المجموعة الثانية في دوري مجموعات المرحلة النهائية للبطولة (فاينال 8) التي تستضيفها صالة الشيخ سعيد بن مكتوم في نادي شباب الأهلي بدبي، وتمتد حتى 17 يونيو الجاري.

واهدى الانتصار فريق "آستانا" الانفراد بصدارة فرق المجموعة بالعلامة الكاملة ورصيد ستة نقاط، بفارق النقطة الواحدة عن الكويت الكويتي بالمركز الثاني، وليضمن الفريقين التأهل إلى الدور نصف النهائي الذي يقام الجمعة المقبل، ويلتقي فيه الفريق الكازاخستاني وصيف المجموعة الأولى الذي يتحدد يوم غدٍ بلقاء بيروت اللبناني والمنامة البحريني.

وعلى الطرف الأخر توقفت انتصارات بطل المنطقة الخليجية فريق الكويت عند حاجز 12 فوزاً حققها الفريق الكويتي منذ ديسمبر الماضي على مدار المرحلتين الأولى والثانية للتصفيات وفي دوري مجموعات المرحلة النهائية بدبي، ما فرض على الكويت خوض مواجهة صعبة في نصف نهائي (فاينال 8) تجمعه أمام بطل منطقة (غرب آسيا) الرياضي اللبناني.

وعرف فريق آستانا كيفية ألحاق الهزيمة بمنافسه الكويت، بنيل لاعبي الفريق الكازاخستاني الأفضلية المطلقة بنتائج الربعين الأول والثاني ومن ثم الربع الثالث بواقع (20-18 و28-19 و20-18)، فيما اكتفى فريق الكويت بنتيجة التعادل في الربع الرابع بواقع (17-17).