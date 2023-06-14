الأولمبي في غرب آسيا.. هل يعوض غياب الأبيض عن منصات التتويج

يستهل المنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم مشواره في بطولة غرب آسيا للمنتخبات تحت 23 عاماً المقررة في العراق بلقاء نظيره الأردني على استاد المدينة الرياضية في بغداد عند الساعة 18:45 من مساء اليوم بتوقيت الإمارات، ضمن مباريات المجموعة الأولى التي انطلقت بلقاء الأردن والعراق وانتهى بالتعادل 2-2.

وتكتسب مشاركة المنتخب الأولمبي في البطولة أهمية كبيرة كونها تأتي بعد غياب المنتخبات الوطنية عن منصات التتويج في البطولات الخارجية المختلفة خلال الفترة الماضية خصوصاً على صعيد المنتخب الأول، فهل يعوض المنتخب الأولمبي غياب المنتخب الأول عن منصات التتويج الخارجية منذ فترة طويلة بعدما تذيل في آخر مشاركة له مجموعته في «خليجي 25» التي أقيمت بمدينة البصرة العراقية في ديسمبر الماضي؟.

وتأتي مشاركة المنتخب الأولمبي في بطولة غرب آسيا قبل تصفيات كأس آسيا تحت 23 عاماً «قطر 2024» بعدما أوقعته القرعة ضمن المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات الهند والمالديف والصين وستقام مباريات هذه المجموعة في الصين خلال الفترة من الرابع إلى 12 سبتمبر المقبل.

ويعول الشارع الرياضي على المنتخب الأولمبي الذي يضم مجموعة من العناصر المميزة في أن يكون منتخب المستقبل على غرار ما حققه المنتخب الأولمبي السابق بقيادة المدرب الوطني مهدي علي عندما حقق إنجازات كبيرة بالتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية في لندن في 2012.

واستعد المنتخب الأولمبي جيداً لهذه المشاركة بعدما أقام أخيراً معسكراً خارجياً في مصر خاض خلاله مباراة ودية أمام المنتخب اليمني فاز فيها بستة أهداف مقابل هدفين ويسعى المنتخب إلى ظهور مشرف للكرة الإماراتية في هذه البطولة في إطار استعداداته للاستحقاقات المقبلة.

وفي المقابل، فإن المنتخب الأردني يضم عناصر جيدة من اللاعبين بقيادة المدرب عبدالله أبوزمع، الذي وصف البطولة بأنها مرحلة مهمة في خطة الإعداد للمشاركة في تصفيات كأس آسيا المقبلة.

وتُقام مباريات دور المجموعات من دور واحد، ويتأهل أول المجموعة من المجموعات الثلاث بالإضافة لأفضل منتخب في المركز الثاني إلى الدور نصف النهائي المقرر 17 الجاري.

وكان مدرب المنتخب الأولمبي الإسباني دينيس سيلفا أكد في تصريحات صحافية جاهزية المنتخب لخوض بطولةِ غرب آسيا، وأن معنوياتهم مرتفعة وأنهم على أتم الاستعداد للبطولة، ويسعون لتقديم مستويات جيدة وتحقيق نتائج إيجابية خلال هذه المشاركة.