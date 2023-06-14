10 أرقام فردية «استثنائية» في الموسم أبرزها «دهاء» كوزمين

سجل 10 لاعبين ومدربين أرقاماً استثنائية في الموسم المنصرم، أبرزهم مدرب الشارقة، الروماني أولاريو كوزمين، الذي قاد «الملك» للحصول على ثلاث بطولات من أصل أربع، بينما واصل مهاجم العين، التوغولي لابا كودجو، تألقه بنيله لقب الهداف برصيد 28 هدفاً، وكان أكثر اللاعبين محاولات على المرمى بـ128 مرة (رقم استثنائي)، متفوقاً بـ49 محاولة عن ملاحقه مهاجم الجزيرة علي مبخوت.

«الإمارات اليوم» تسلط الضوء على أبرز الأرقام الفردية الاستثنائية للاعبين والمدربين في الموسم المنصرم من دوري المحترفين.

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