الإمارات تتقدم بملف لاستضافة مونديال 2025 لبناء الأجسام

أعلن اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، مشاركته في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للقوة البدنية، التي ستقام في مالطا خلال الفترة من 13 إلى 15 الجاري، بمشاركة ممثلي 113 دولة.

ويمثل الإمارات في الكونغرس العالمي عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس لجنة القوة البدنية فيصل الزعابي.

وكشف الأمين العام للاتحاد محمد المري، أنه سيتم تقديم ملف الترشح لاستضافة بطولة العالم المقررة في 2025، لتقام في الإمارات.

كما يتطلع اتحاد اللعبة إلى الحفاظ على منصب عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للقوة البدنية الذي يمثله عضو مجلس الإدارة فيصل الزعابي، من خلال تركيز الجهود في التصويت الرسمي الذي سيقام يوم غدٍ.