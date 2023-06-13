اعتماد خطط دعم منتخبات الكاراتيه

اعتمد اتحاد الكاراتيه، الخطط المقترحة من اللجنة الفنية، المتعلقة بدعم المنتخبات، على أن تتولى اللجنة وضع آليات العمل لتنفيذ الخطة في اختيار لاعبين ومدربين جدد، تمهد الطريق لإعداد فرق للفئات المختلفة، تمثل رافداً مستقبلياً، وبشكل دوري منتظم للمنتخبات، وذلك بالتنسيق مع لجنة المنتخبات والمدربين في الاتحاد.

جاء ذلك في الاجتماع الدوري الرابع للاتحاد، أول من أمس في نادي ضباط شرطة دبي، وحضره رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، اللواء ناصر عبدالرزاق الرزوقي، وأعضاء ورؤساء اللجان في الاتحاد.