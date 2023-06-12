عبدالله جاسم يحرز برونزية البطولة الآسيوية للدراجات

أحرز أمس دراج المنتخب الوطني عبدالله جاسم برونزية سباق الفردي العام تحت 23 سنة في البطولة الآسيوية للدراجات المقامة في تايلاند، بعد منافسة قوية مع دراج أوزبكستان. ورغم تعرض عبدالله جاسم لعطل في دراجته بأول سبعة كلم، إلا أنه نجح في العودة والالتحاق بالمجموعة المنافسة حتى خط النهاية، والحصول على أول ميدالية آسيوية له. وتختتم البطولة القارية غداً بسباق الفردي العام للكبار، ويشارك فيه المنتخب بثلاثة دراجين، بينما تشارك اليوم صفية الصايغ في سباق الفردي العام تحت 23 سنة.

ويشارك المنتخب في البطولة بالدراجين: سيف معيوف، جابر المنصوري، عبدالله جاسم، وعبدالله الحمادي، إضافة إلى البطلة صفية الصايغ، وضمت البعثة المدرب الوطني بدر ثاني وحمد المرزوقي مديراً، والمدلك جون، والميكانيكي ساجد سندروان.

وكان عبدالله جاسم، شارك في سباق ضد الساعة الفردي، وكان قريباً من الحصول على الفضية، لولا حادث السقوط الذي تعرض له في آخر 150 متراً، وتسبب في تعطيله لأكثر من دقيقة وخسارة زمن الوصول، ولكنه نجح في التعويض خلال سباقه الأخير، أمس، والحصول على الميدالية الآسيوية في سباق شهد مشاركة 59 دراجاً ولمسافة 138 كلم.

وقال رئيس اتحاد الدراجات رئيس لجنة المنتخبات، منصور بوعصيبة، في تصريح صحافي، إن عبدالله جاسم جنى ثمار المجهود الكبير الذي قام به المنتخب والمعسكر الذي استمر من مارس الماضي حتى موعد المشاركة في البطولة الآسيوية. وقال بوعصيبة لـ«الإمارات اليوم»: «المنتخب قادر على منافسة أي دولة قارية، ونجح في ذلك مع تخطيط وتعب ومجهود قام به دراجو المنتخب، الاستمرار ثلاثة أشهر في معسكر أوروبي خارجي أمر صعب، قضاء شهر رمضان والعيد بعيداً عن الأهل، واستمرار التدريبات، كانت نتيجته ما نراه الآن من نجوم المنتخب جميعاً، بداية من أحمد المنصوري، وعبدالله جاسم، وفي انتظار بقية الأبطال، وأتمنى لهم كل التوفيق».

• صفية الصايغ تشارك اليوم في سباق الفردي العام تحت 23 سنة.