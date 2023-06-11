شباب الأهلي يودع «سلة غرب آسيا»

وضع بطل الخليج فريق الكويت الكويتي حداً لآمال شباب الأهلي في العبور إلى الدور الثاني في نهائيات بطولة «سوبر غرب-آسيا» لكرة السلة عقب الانتصار العريض الذي حققه الفريق الكويتي بنتيجة (75-60)، في مباراة جمعتهما مساء اليوم الأحد، لحساب ثانية جولات منافسات المجموعة الثانية في البطولة المقامة حالياً على صالة نادي الشيخ سعيد بن مكتوم في نادي شباب الأهلي بدبي، وتمتد حتى 17 يونيو الجاري، والمؤهلة إلى كأس الأندية الآسيوية الأبطال.

وتجرع شباب الأهلي خسارته الثانية على التوالي بعد تلقيه الهزيمة في الجولة الافتتاحية مساء الجمعة الماضي أمام «»بي سي أستانا» الكازاخستاني بنتيجة (73-89)، ليفقد فرصة العبور إلى الدور نصف النهائي للبطولة، بعد أن شهدت جولة أمس، تحقيق فريق آستانا لانتصاره الثاني على التوالي الذي جاء على»غورغان«الإيراني بنتيجة (87-81).