النيادي: رؤية منصور بن زايد قادت مشروع مانشستر سيتي لموسم استثنائي وثلاثية تاريخية

توجه عبدالله سعيد النيادي رئيس الاتحاد الآسيوي والعربي للمواي تاي رئيس اتحاد الإمارات والكيك بوكسينج بالتهنئة والتبريكات لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة بمناسبة تتويج نادي مانشستر سيتي بلقب دوري أبطال أوروبا 2022 -2023، وتحقيق الثلاثية التاريخية.

وقال: «الرؤية الثاقبة لسيدي سمو الشيخ منصور بن زايد وتوجيهاته السديدة ودوره الريادي في بناء مشروع متكامل يحصد النجاحات في كل موسم، أثمرت عن وصول النادي لهذه المرحلة التاريخية والحقبة الذهبية التي مكنتهم من الوقوف بأعلى المراتب الأوروبية، كما تعكس الإنجازات المميزة لكتيبة المان السيتي الدور البارز للقيادة والكفاءة الإدارية الإماراتية ومدى نجاح خططها الموضوعة منذ عام 2008 والطامحة للوصول إلى هذه المكانة المرموقة».

كما توجه بالتهنئة لخلدون خليفة المبارك رئيس مجلس إدارة نادي مانشستر سيتي، تقديرا للعمل الدؤوب والجهود المميزة التي ساهمت بتتويج هذا المشروع باللقب الأوروبي والموسم الاستثنائي.

