عبدالله جاسم يتوج بميدالية برونزية في بطولة آسيا للدراجات بتايلاند

أحرز اليوم دراج المنتخب الوطني عبدالله جاسم، برونزية سباق الفردي العام تحت 23 سنة في البطولة الآسيوية للدراجات المقامة في تايلاند، بعد منافسة قوية مع دراج أوزبكستان. ورغم تعرض عبدالله جاسم، لعطل في دراجته بأول 7 كلم، إلا أنه نجح في العودة والالتحاق بالمجموعة، المنافسة حتى خط النهاية والحصول على أول ميدالية آسيوية له. وتختتم البطولة القارية الثلاثاء المقبل بسباق الفردي العام للكبار ويشارك فيه المنتخب بثلاثة دراجين، بينما تشارك غدا صفية الصايغ، في سباق الفردي العام تحت 23 سنة.

ويشارك المنتخب في البطولة بالدراجين: سيف معيوف، جابر المنصوري، عبدالله جاسم، وعبدالله الحمادي، إضافة إلى البطلة صفية الصايغ، وضمت البعثة المدرب الوطني بدر ثاني وحمد المرزوقي مديرا، والمدلك جون، والميكانيكي ساجد سندروان.