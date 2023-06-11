صفية الصايغ تحتل المركز الخامس في بطولة آسيا للدرّاجات

حصلت لاعبة المنتخب الوطني وبطلة العرب، صفية الصايغ، على المركز الخامس في سباق ضد الساعة فردي، بالبطولة الآسيوية للدرّاجات للسيدات تحت 23 سنة، المقامة في تايلاند حتى 13 الجاري، حيث قطعت مسافة 30 كيلومتراً في زمن 44:05.30 دقيقة. واحتلت أوزبكستان المركزين الأول والثاني، وجاءت الصين ثالثة. ونجحت الصايغ في تحقيق زمن السباق بمعدل سرعة وصل إلى 40.84 كيلومتراً في الساعة. وقال المدير الفني للمنتخب، عبدالله سويدان، في تصريح صحافي: «إن معدل السرعة الذي حققته الصايغ، وتعدى 40 كيلومتراً في الساعة، يعتبر الأفضل لها في مشوارها، ودليلاً على تطور المستوى الفني الكبير لها في الفترة الأخيرة»، ويتبقى لصفية الصايغ سباق الفردي العام للسيدات تحت 23 سنة يوم غد.

من جانب آخر، يخوض عبدالله جاسم، درّاج المنتخب اليوم، سباق الفردي العام تحت 23 سنة، ثم يختتم المنتخب مشاركته بسباق الفردي العام للكبار، ويشارك فيه أبطال المنتخب: سيف معيوف، وجابر المنصوري وعبدالله الحمادي.