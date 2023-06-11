«أبستارت كرو» بطل كأس الوثبة في مضمار «باث» الإنجليزي

توّج الجواد «أبستارت كرو» للمالكة ليندا ريفز، بإشراف جيمس أوين، وقيادة الفارسة تيجان بادجت، بطلاً لسباق كأس الوثبة ستاليونز، الذي أقيم مساء أول من أمس.

واجتمع للسباق المخصص للخيول عمر أربع سنوات فما فوق «تكافؤ»، تصنيف (صفر إلى 60) لمسافة 1600 متر 10 خيول، وجاء قوياً وحافلاً بالإثارة والتشويق، خصوصاً في المراحل النهائية بين ثلاثي المقدمة التي انتهت بتقدم البطل «أبستارت كرو» بفارق 0.75 طول عن «ماي فير» للمالك والمدرب جيمس أوين، وقيادة ريهي بيتس.

وقطع البطل مسافة السباق في زمن وقدره 1:51:66 دقيقة، فيما جاء في المركز الثالث بفارق 0.75 طول عن الثاني الجواد «هيرتيج فالنتينو» لآر بي سكيبر، بإشراف جيمس أوين وقيادة كيرين أونيل.