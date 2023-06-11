ذهبية إماراتية في انطلاق «أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو» بالبرازيل

أحرز البطل الإماراتي عبدالله السناني، من أكاديمية «أدنوك»، الميدالية الذهبية لفئة الأساتذة حزام بنفسجي بوزن 77 كيلوغراماً، وذلك مع ختام منافسات اليوم الأول من بطولة «أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو»، المقامة حالياً في مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل، بمشاركة مئات اللاعبين من جميع أنحاء العالم، فيما تختتم فعالياتها اليوم. وشهدت المنافسات تألق لاعبي أكاديمية «جي إف تيم» البرازيلية ليحققوا المركز الأول، فيما جاءت أكاديمية «أيه إف إن تي» من الإمارات ثانياً، بعد أداء قوي ومميز خلال المنافسات، ثم أكاديمية «جرايسي بارا» ثالثاً. وعلى صعيد الدول، جاءت البرازيل في صدارة الترتيب العام، وتلتها الأرجنتين ثانياً ثم تشيلي ثالثاً.

وكانت منافسات اليوم الأول من البطولة، التي تم تخصيصها للأساتذة، قد اختتمت مساء أمس، بحضور سفير دولة الإمارات في البرازيل،

صالح أحمد سالم السويدي، وسط حضور لافت من كبار الشخصيات والمسؤولين الرياضيين في البرازيل.