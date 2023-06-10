اتحاد الترايثلون يكرّم أبطال الموسم

كرّم اتحاد الترايثلون أبطال الموسم الرياضي المنصرم، بحضور الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية في الهيئة العامة للرياضة، ورئيس اتحاد الترايثلون خالد الفهيم، خلال حفل أقيم في فندق ميلينيوم في دبي، وبرز إلى الواجهة نادي الفجيرة للفنون القتالية، بتحقيقه نتائج مميزة.

من جهته، قال مدير نادي الفجيرة للفنون القتالية نادر أبوشاويش لـ«الإمارات اليوم»: «إن النتائج المتحققة في الموسم الماضي تعكس الخطة الفنية المرسومة للمستقبل».

وأضاف أن «الموسم الماضي شهد استكشاف لاعبين مواطنين موهوبين في أعمار مبكرة، يمكنهم أن يكونوا عماد المستقبل». وأوضح: «أبرز النتائج فضية بطولة العرب التي أقيمت في مصر وذهبية وفضيتان في بطولة الخليج العربي التي أقيمت في الكويت». وعلى المستوى المحلي، قال: «إن ثمانية لاعبين من نادي الفجيرة للفنون القتالية نجحوا في إحراز مراكز متقدمة، هم: محسن آل علي وسيف السماحي وزايد اليماحي وحمد الحفيتي وحامد اليماحي ومحمد الحفيتي ومحمد اليماحي وحميد الحفيتي».