رابطة المحترفين تعتمد تطوير آليات العمل للموسم 2022-2023
عقدت رابطة المحترفين الإماراتية اجتماع الجمعية العمومية العادية للموسم 2022-2023، أمس، بنظام الاتصال المرئي عن بعد، وتم خلاله اعتماد وبحث تطوير آليات العمل للارتقاء بمنظومة الاحتراف، وفق الخطة الاستراتيجية 2020-2030.
ترأس الاجتماع رئيس رابطة المحترفين عبدالله الجنيبي، بحضور أعضاء مجلس إدارة الرابطة، وممثلي الأندية المحترفة.
وقالت الرابطة في بيان إن المدير التنفيذي للرابطة وليد الحوسني، عرض تقارير النشاط للموسم 2022-2023 الذي شهد حضوراً جماهيرياً مميزاً، أضاف لمسابقات المحترفين رونقاً مختلفاً، وتضمن التقرير ما تم إنجازه خلال الموسم المنصرم.
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