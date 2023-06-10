رابطة المحترفين تعتمد تطوير آليات العمل للموسم 2022-2023

عقدت رابطة المحترفين الإماراتية اجتماع الجمعية العمومية العادية للموسم 2022-2023، أمس، بنظام الاتصال المرئي عن بعد، وتم خلاله اعتماد وبحث تطوير آليات العمل للارتقاء بمنظومة الاحتراف، وفق الخطة الاستراتيجية 2020-2030.

ترأس الاجتماع رئيس رابطة المحترفين عبدالله الجنيبي، بحضور أعضاء مجلس إدارة الرابطة، وممثلي الأندية المحترفة.

وقالت الرابطة في بيان إن المدير التنفيذي للرابطة وليد الحوسني، عرض تقارير النشاط للموسم 2022-2023 الذي شهد حضوراً جماهيرياً مميزاً، أضاف لمسابقات المحترفين رونقاً مختلفاً، وتضمن التقرير ما تم إنجازه خلال الموسم المنصرم.