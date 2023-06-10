عمير أتزيلي أول صفقات العين للموسم الجديد

أعلنت شركة نادي العين لكرة القدم، أمس، عن توصلها لاتفاق مبدئي مع نادي مكابي حيفا لانتقال اللاعب الإسرائيلي عمير أتزيلي إلى صفوف «الزعيم»، ليصبح بذلك أول الصفقات للموسم الجديد الذي يسعى «البنفسجي» لترميم صفوفه للمنافسة على الألقاب بعد خروجه خالي الوفاض في الموسم الماضي.

وكانت المفاوضات الماراثونية العيناوية انطلقت مبكراً للحصول على توقيع اللاعب، خصوصاً مع اهتمام العديد من الأندية باللاعب الذي ظل مثار الاهتمام، فبجانب الجنسية الإسرائيلية يملك الجواز الروماني، كما لديه تجربتان خارجيتان مع غرناطة الإسباني، وأبويل القبرصي.