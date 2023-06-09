لجنة اللياقة البدنية الإماراتية تساهم في تنظيم بطولة الخليج في البحرين

كشف عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام ورئيس لجنة اللياقة البدنية أحمد بن ظبوي عن اتفاق مبدئي بأن تساهم لجنته بتنظيم بطولة الخليج العربي الاولى للياقة البدنية والتي ستقام في البحرين سبتمبر المقبل.

وقال بن ظبوي لـ«الإمارات اليوم» أنه خلال اللقاء الذي جمعه مع عضو اتحاد البحرين لبناء الاجسام واللياقة البدنية يوسف خنجي في مقر الاتحاد بدبي تم الاتفاق على ان تساهم لجنة اللياقة البدنية الإماراتية بتنظيم البطولة الخليجية المقبلة وانه تم ابداء استعداد كبير للتعاون والمساهمة بتنظيم البطولة بالاستعانة بالكوادر الإماراتية في اللياقة البدنية لتنظيم بطولة الخليج الأولى لتحدي اللياقة.

وقال يوسف خنجي في تصريحات صحافية: الهدف من الزيارة هو مد يد التعاون المشترك واستثمار الخبرة الفنية والادارية الاماراتية لتنظيم بطولة مميزة من جميع الجوانب ورسم خطة تعاون مميزة للمستقبل.