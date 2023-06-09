«كأس الوثبة» في ضيافة مضمار «باث» الإنجليزي

يستضيف مضمار باث مساء اليوم، السباق الأول لكأس الوثبة ستاليونز على الساحة الإنجليزية، المخصص للخيول بعمر أربع سنوات فما فوق تصنيف «صفر إلى 60» لمسافة 1600 متر، بمشاركة 10 خيول تتنافس على الجوائز المالية البالغة أربعة آلاف جنيه إسترليني. ويتصدر المنافسة الجواد «الجواهر» لستيف بلاكويل، بإشراف المالك نفسه، وقيادة ماثيو لويد ستاتر الذي حقق فوزين من إجمالي 29 مشاركة وتصنيفه 54، و«أبستارت كرو» لريفز، بإشراف جيمس اوين، وقيادة الفارسة تيجان بادجت، والذي حقق فوزه الأول بفارق كبير وتصنيفه 52، و«هيريتاج فالنتينو» لآر بي سكيبر، بإشراف جيمس اوين وقيادة كيرين اونيل الفائز من قبل على غريمه «الجواهر» وتصنيفه 49.