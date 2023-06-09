شباب الأهلي يبحث عن رد اعتبار عمره 6 سنوات في «سلة غرب آسيا»

الكشف عن كأس البطولة أمام برج خليفة

كشف المكتب الإقليمي للاتحاد الآسيوي لكرة السلة، أمس، من أمام برج خليفة، عن كأس نهائيات دوري السوبر لغرب آسيا لكرة السلة، وذلك بحضور قادة الفرق الثمانية المشاركة في البطولة.

من جهته، أكد المدير التنفيذي للمكتب الإقليمي للاتحاد الدولي لكرة السلة في آسيا هاغوب خاجريان اعتزازه بالتعاون مع نادي شباب الأهلي في استضافة هذا الحدث الكبير، معرباً عن تقديره لما أبداه النادي من تعاون في سبيل إنجاح البطولة، والتي تشكل خطوة جديدة في طريق تطور كرة السلة الآسيوية، مشيراً إلى أن عقد منافسات هذه البطولة ما هو إلا دليل على ازدهار اللعبة في هذا الجزء من العالم.

يبحث صاحب الضيافة فريق السلة في نادي شباب الأهلي عن «رد اعتبار» عمره ست سنوات، حين يقص «فرسان دبي» في السابعة مساء اليوم شريط افتتاح نهائيات النسخة الأولى من بطولة «سوبر غرب-آسيا» بلقاء «بي سي آستانا» الكازاخي، ضمن منافسات المجموعة الثانية من دوري مجموعات البطولة المقامة حالياً على صالة الشيخ سعيد بن مكتوم في دبي، وتمتد حتى 17 يونيو الجاري، والمؤهلة إلى كأس أبطال آسيا.

ويدخل شباب الأهلي مباراته بذكريات ربع نهائي كأس أبطال آسيا لعام 2017 في الصين، حين خسر «فرسان دبي» أمام «أستانا» الفريق الأكثر نجاحاً بتاريخ الدوري الكازاخي بنتيجة (53-83).

وتتبع المباراة الافتتاحية، في التاسعة و45 دقيقة، بلقاء الكويت الكويتي وغورغان الإيراني لحساب المجموعة الثانية ذاتها، على أن تدشن فرق المجموعة الأولى يوم غدٍ مبارياتها، بلقاء وحيد يجمع قطبي السلة اللبنانية فريقي الرياضي وبيروت، وذلك بعد انسحاب بطل الدوري الهندي (تشيناي هيتس).

ويقضي نظام بطولة دبي بأن تقام في دورها التمهيدي بنظام دوري المجموعات من مجموعتين، يتحدد على أثره هوية الفرق الأربعة (متصدري المجموعتين والوصيفين) المتأهلة إلى الدور نصف النهائي الذي يقام 16 الشهر الجاري، ويتحدد من خلاله هوية الفريقين المنافسين على لقب النسخة الأولى من (سوبر غرب-آسيا) بجانب حصولهما على بطاقتي التأهل إلى نهائيات كأس آسيا للأندية الأبطال 2023.

وتمثل مواجهة شباب الأهلي وآستانا، لقاء قمة بين فريقي السلة الأكثر نجاحاً في كلا البلدين، بعد أن احتفل «فرسان دبي» نهاية الشهر الماضي في نهائي كأس رئيس الدولة بإضافة اللقب الـ45 تاريخياً في المسابقات الإماراتية، فيما فاز «بي سي آستانا» الذي تأسس عام 2011 بلقب الدوري الكازخستاني للمرة 11 خلال 12 موسماً، مع العلم أن المرة الوحيدة التي لم يحقق فيها «أستانا لقب الدوري جاءت بحلوله وصيفاً في موسم 2015-2016. وتستند طموحات شباب الأهلي في الـ(فاينال 8) بدبي، على كوكبة من العناصر الدولية، يتقدمهم الشقيقان سعيد ومحمد مبارك، ومن خلفهم قيس عمر الذي دخل لمرات عديدة ضمن قائمة الأفضل في (سوبر غرب-آسيا)، بجانب الموهبة الشابة حامد عبداللطيف وصانع ألعاب الفريق المحترف الأميركي براندن ريتشي، بالإضافة إلى التعاقدات الجديدة التي أبرمها الفريق استعداداً للنهائيات، بدايةً مع الأميركي داني ميلر، وآخرها الدولي الأوكراني أرتيم بوستوفي (31 عاماً) القادم من الدوري الإسباني الممتاز وسبق له الدفاع عن ألوان فريق برشلونة بين عامي 2018 و2021.

وعلى الطرف الآخر تنبع قوة فريق (بي سي آستانا) من العمق المتوازن بين جميع المراكز، إذ يستند الفريق على رستم مرزاغاليف أحد أبرز عناصر المنتخب الكازخستاني وصاحب نسب نجاح تبلغ 41% من مسافة الثلاث نقاط، كما يضم أجانب على مستوى عالٍ بحجم السلوفيني مارتن مارتن كرامبيلغ والأميركي كارفل أندرسون.

وكان فريقا بي سي آستانا وتشيناي هيتس (الذي انسحب لاحقاً) قد ضمنا التأهل المباشر إلى الـ(فاينال 8) في دبي، دون خوض أي تصفيات تأهيلية، بعد أن منح نظام البطولة بطلي الدوري الكازخستاني والهندي بطاقة العبور المباشر مقارنة بالفرق الستة الباقية التي خاضت مشواراً طويلاً نحو التأهل ومنها شباب الأهلي الذي خاض منذ ديسمبر الماضي مراحل التصفيات الأولى والثانية، وفرط خلالها بفرصة التأهل المباشر بعد خسارته مارس الماضي لموقعتي نصف نهائي المنطقة الخليجية أمام الكويت الكويتي بواقع (71-87) و(100-110) على التوالي، ووقوعه تحت ضغط عدم التأهل قبل أن يكسب الفرصة الأخيرة بانتزاع البطاقة الأخيرة المؤهلة عقب فوز «فرسان السلة» على الهلال السعودي (88-76) في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

تذاكر سلة غرب آسيا في دبي تبدأ من 40 درهماً

كشف الموقع الرسمي لبطولة (سوبر غرب-آسيا) عن لائحة بأسعار تذاكر مباريات البطولة التي تستضيف أدوارها النهائية صالة نادي شباب الأهلي بدبي، خلال الفترة من 9 وحتى 17 يونيو الجاري، على أن يبدأ سعر تذكرة المباراة الواحدة من 40 درهماً.

ووضعت اللجنة المنظمة للبطولة خمس فئات مختلفة لقيمة تذاكر المباراة الواحدة، حيث تتراوح معدل القيمة الأدنى والخاصة بالمدرجات بين 40 و55 درهماً، فيما جاءت أسعار تذاكر المقاعد المخصصة لكبار الشخصيات، والموضوعة على أرضية صالة الشيخ سعيد بن مكتوم مستضيفة البطولة، بلائحة تبدأ من 250 درهماً وتصل في أقصاها إلى 300 درهم.

«بطل الخليج» يجابه «وصيف غرب آسيا»

يخوض بطل المنطقة الخليجية فريق الكويت الكويتي مواجهة من العيار الثقيل حين يواجه وصيف منطقة (غرب آسيا) فريق غورغان الإيراني، في مباراة تمثل اختباراً حقيقياً للفريق الكويتي في الحفاظ على سجله الخالي من الهزائم نحو مشواره للتأهل إلى الـ(فاينال 8) بدبي. وتصدر الكويت الكويتي المرحلة الأولى من التصفيات عن المنطقة الخليجية، وأتبعه بعبور ناجح للدور نصف النهائي على حساب شباب الأهلي، قبل الإعلان عن نفسه في 17 مايو الماضي بطلاً للمنطقة الخليجية بفوزه في موقعتي ذهاب وإياب الدور النهائي على المنامة البحريني بواقع (87-78) و(95-85).

ويتطلع غورغان الإيراني أمام نادي الكويت، لتأكيد أحقيته كمنافس قوي على لقب النسخة الأولى بعد مشوار ناجح في المرحلتين الأولى والثانية من تصفيات منطقة (غرب آسيا) ومن ثم الفوز في نصف النهائي على مواطنه «زوب آهان» بواقع (91-72) و(86-81)، قبل أن يتعثر بنهائي منطقته والاكتفاء بمركز الوصيف بالخسارة أمام الرياضي اللبناني ذهاباً (79-87) وإياباً (100-114).

نهائيات النسخة الأولى من بطولة «سوبر غرب-آسيا» تنطلق اليوم على صالة سعيد بن مكتوم في دبي.