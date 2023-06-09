بني ياس يتعاقد مع مدرب ليدز الإنجليزي الأسبق

أعلنت شركة كرة القدم بنادي بني ياس عن التعاقد مع المدرب الجديد السلوفيني داركو ميلانيتش بداية الموسم المقبل 2023-2024، خلفاً للمدرب الروماني دانيال ايسايلا، الذي انتهى عقده مع «السماوي»، لتنجح الإدارة في الحصول على توقيع المدرب الأسبق لنادي ليدز يونايتد الإنجليزي سابقاً.

وقال بني ياس في بيان، أمس، إنه جرى تقديم المدرب في حضور رئيس شركة كرة القدم بالنادي عبدالله الغيلاني والمدرب ووكيل أعماله.

وأضاف أن المدرب السولوفيني (55 عاماً) يملك خبرة كبيرة، إذ سبق له التدريب في دوريات عالمية

عدة، مثل الدوري الإنجليزي، حينما درب ليدز يونايتد، إضافة إلى فرق ودوريات عدة أخرى في النمسا وقبرص وسلوفينيا. يذكر أن ميلانيتش فاز بالدوري السلوفيني ست مرات، والكأس في ثلاث مناسبات.