11 لاعباً سجلوا أهداف الشارقة في الدوري.. يتصدرهم كايو

كشفت إحصائية رسمية، رصدتها «الإمارات اليوم»، أن الشارقة الذي أنهى دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم لموسم 2022-2023 في المركز السابع برصيد 43 نقطة، سجل 42 هدفاً، في حين استقبلت شباكه 21 هدفاً في 26 جولة بالدوري.

وسجل 11 لاعباً أهداف الفريق في الدوري، يتقدمهم المهاجم البرازيلي كايو لوكاس، هداف الفريق، برصيد تسعة أهداف، يليه المهاجم الإسباني باكو الكاسير برصيد ثمانية أهداف، ثم البرازيلي لوان بييريرا بستة أهداف، ومهاجم الرأس الأخضر جورج دجانيني بخمسة أهداف، ولاعب خط الوسط البوسني ميراليم بيانيتش أربعة أهداف، والمهاجم الغيني عثمان كامارا ثلاثة أهداف، وهدفان لخالد الظنحاني، وهدف وحيد لكل من سالم صالح وسالم سلطان وماكيتا ديوب، في حين سجل لاعب عجمان سعود سعيد هدفاً بالخطأ في مرمى فريقه لصالح الشارقة ضمن الجول الثالثة في الدوري، التي انتهت بفوز الشارقة 3-2.

ورغم إخفاقه في حصد لقب الدوري إلا أن الشارقة أحرز ثلاثة ألقاب في الموسم المنصرم، هي كأس رئيس الدولة وكأس السوبر وكأس رابطة المحترفين «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي».

ويحتل الشارقة المركز السادس من حيث أكثر الفرق تسجيلاً للأهداف في الدوري، بعد العين صاحب الـ67 هدفاً، وشباب الأهلي والوصل 53 هدفاً لكل منهما، والجزيرة 50، والوحدة 48.

ولعب الشارقة 26 مباراة في الدوري، فاز في 12 وتعادل في سبع، وخسر في مثلها.

وتُعد أكبر نتيجة حققها الشارقة في الدوري هي فوزه على كل من اتحاد كلباء وبني ياس وعجمان بأربعة أهداف نظيفة، ضمن الجولات 11 و15 و16 على التوالي.

وراهن مدرب الشارقة، الروماني كوزمين، خلال الموسم الماضي، على عدد من العناصر الأساسية، أبرزها كايو لوكاس والكاسير وبيانايتش ولوان بيريرا وعثمان كمارا بجانب دجانيني، الذي انتقل إلى صفوف الفريق خلال الانتقالات الشتوية، فضلاً عن الحارس عادل الحوسني، الذي يتميز بخبرة كبيرة، وأسهم بدور كبير في حصد الشارقة البطولات الثلاث، بجانب بطولة كأس رئيس الدولة لموسم 2021-2022.

واستقطب الشارقة الموسم المنصرم نجوماً عالميين لدعم صفوفه وحصد البطولات، وذلك في أعقاب ضمه الثلاثي الأجنبي باكو الكاسير قادماً من فياريال الإسباني، وميراليم بيانيتش من برشلونة الإسباني، واليوناني كوستاس مانولاس قادماً من أولمبياكوس اليوناني.

وحظي الشارقة خلال الموسم المنصرم بمساندة كبيرة من جمهوره الذي كان يحرص دائماً على الوجود خلف فريقه في المدرجات لرفع الروح المعنوية للاعبين، ما أسهم في البطولات التي حصدها الفريق.

اللاعبون الذين سجلوا أهداف الشارقة