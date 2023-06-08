254 ألف درهم غرامات مالية على 12 نادياً في دوري «الهواة»

شهد الموسم الماضي من دوري الدرجة الأولى لأندية الهواة توقيع غرامات مالية على الأندية المشاركة في موسم 2022-2023 بقيمة إجمالية بلغت 254 ألف درهم، وذلك بحسب إحصائية رصدتها «الإمارات اليوم» من الموقع الرسمي لاتحاد الإمارات لكرة القدم، من خلال الغرامات الصادرة من لجنة الانضباط بحق أندية ولاعبين وإداريين وأجهزة فنية، والخاصة بالفريق الأول في كرة القدم لهذه الأندية. في المقابل، بلغ إجمالي الغرامات المالية على أندية دوري أدنوك للمحترفين بنهاية الموسم الماضي 605 آلاف درهم.

يذكر أن دوري «الهواة» في الموسم الماضي شارك فيه 17 نادياً، وتوّج بلقبه فريق حتا، وحل وصيفاً فريق الإمارات، ليصعد الفريقان للعب في دوري أدنوك للمحترفين الموسم المقبل.

وشملت قائمة الغرامات لأندية «الهواة» 12 نادياً من أصل 17 هي: الذيد والفجيرة وفرسان هسبانيا وبينونة والجزيرة الحمراء والرمس وغلف إف سي والعروبة والعربي وحتا ومسافي والإمارات. في المقابل، لم توقع أي عقوبات على خمسة أندية هي: سيتي ومصفوت والحمرية ودبا الحصن والتعاون.

وتصدر القائمة نادي حتا بمبلغ بلغ 42 ألف درهم، منها 10 آلاف درهم لقيام أحد أفراد طاقمه الفني بإشعال عبوة دخانية خلال إحدى المباريات، بجانب حصوله على غرامة مالية أخرى بمبلغ 20 ألف درهم، و12 ألف درهم بسبب معاقبة لاعبه أيمن رشوق. وحلّ نادي الذيد في المرتبة الثانية بغرامة مالية بلغت 40 ألف درهم لمخالفته بروتوكول عمليات المباريات وتزوير فحوص أربعة لاعبين، ورفعهم على النظام الإلكتروني، وجاء نادي الإمارات ثالثاً من حيث العقوبات المالية بمبلغ 30 ألف درهم، منها 10 آلاف درهم بسبب نزول جماهيره وأحد مسؤولي النادي إلى أرض الملعب في إحدى المباريات، فضلاً عن 20 ألف درهم أخرى. وتم تغريم العربي بـ22 ألف درهم، منها 10 آلاف درهم لقيام جمهوره بالبصق والتلفظ على حكم في إحدى مبارياته، و12 ألف درهم غرامة بحق لاعب الفريق ليما لاعتدائه على لاعب من فريق منافس. وتم تغريم الجزيرة الحمراء 21 ألف درهم، منها 9000 درهم لحصوله على ستة إنذارات، إضافة إلى معاقبة لاعبه إيغور بإيقافه أربع مباريات وتغريمه 12 ألف درهم للاعتداء على لاعب منافس في إحدى المباريات.

وتمت معاقبة فرسان هسبانيا بـ20 ألف درهم لمخالفته بروتوكول عمليات المباريات وتزويره فحوص لاعبين ورفعهم على النظام الإلكتروني لاتحاد الكرة، فيما غُرّم بينونة 18 ألف درهم، منها 10 آلاف درهم لتلفظ رئيس مجلس إدارة النادي ومدير النادي على حكم إحدى مباريات الفريق، إضافة إلى تغريمه 8000 درهم بسبب معاقبة لاعبه ركاض الكثيري.

ونال الفجيرة غرامة 18 ألف درهم، منها 8000 درهم بسبب معاقبة لاعبه محمد سالم لاعتدائه على لاعب من فريق منافس، وأخرى بمبلغ 10 آلاف درهم.

وتم تغريم «غلف إف سي» 17 ألف درهم، منها 9000 درهم بسبب حصوله على ستة إنذارات، وغرامة أخرى بمبلغ 8000 درهم على لاعبه عبدالله الملا. وحصل مسافي على غرامة 12 ألف درهم بسبب لاعبه فينكيوس سيلفا. وبلغت غرامات الرمس 10 آلاف درهم لقيام جمهوره بإلقاء عبوات سوائل على الأرض في إحدى مباريات الفريق. ويعد العروبة أقل أندية الهواة من حيث الغرامات بمبلغ 4000 درهم فقط بسبب معاقبة لاعبه سالم راشد لتلفظه بألفاظ بذيئة على الحكم في إحدى مباريات الفريق في دوري الهواة.

• الموسم الماضي لدوري «الهواة» شارك فيه 17 نادياً وشهد صعود حتا والإمارات إلى «المحترفين».