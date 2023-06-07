131 رياضياً يمثلون الإمارات في دورة الألعاب العربية بالجزائر

أعلنت اللجنة الأولمبية الوطنية عن تفاصيل مشاركة الإمارات في دورة الألعاب العربية الـ15 التي تستضيفها الجزائر خلال الفترة من الخامس إلى 15 يوليو المقبل، تحت شعار «بالرياضة نرتقي وفي الجزائر نلتقي»، بمشاركة 6000 رياضي من مختلف الدول العربية، يتنافسون في 23 رياضة، منها ثلاث رياضات لأصحاب الهمم، من خلال 245 مسابقة رياضية تقام فعالياتها في خمس مدن مختلفة، هي الجزائر، وقسنطينة، ووهران، وتيبازه، وعنابة.

وشدد مدير إدارة الشؤون الفنية والرياضية باللجنة الأولمبية الوطنية، أحمد الطيب، في مؤتمر صحافي عُقد بمقر اللجنة في دبي، بحضور ممثلي الاتحادات الرياضية، على أهمية الظهور المشرف، وتحقيق النتائج التي تتناسب مع سمعة ومكانة الإمارات، مؤكداً أن الدورة العربية فرصة مميزة لجميع الرياضيين، نظراً لموعد إقامتها قبل انطلاق المحافل المقبلة التي تحتاج محطات إعداد قوية، بما يضمن تحقيق أكبر قدر من الاستفادة، تطبيقاً لرؤية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، بضرورة السعي ومضاعفة الجهود في المناسبات الرياضية كافة، خصوصاً الخارجية منها، لما تمثله من قيمة كبيرة للوفود الرياضية التي تتنافس في إبراز جاهزيتها الفنية ومستوى رياضييها من جميع الجوانب التي تقوم عليها الحركة الأولمبية في الأساس، مثل التميز والاحترام والصداقة.

وأوضح أنه يمثل وفد الإمارات في المحفل العربي 131 رياضياً، بواقع 80 لاعباً و51 لاعبة، حيث تقص ألعاب القوى شريط المشاركة في الرابع من يوليو المقبل على ملعب ساتو قبل حفل الافتتاح بيوم واحد، تليها الجودو في السادس من يوليو بالقاعة البيضاوية.

ويخوض وفد الإمارات غمار الدورة في 15 رياضة، هي كرة الطائرة سيدات، وألعاب القوى رجال وسيدات، والملاكمة رجال، والجودو رجال، والسباحة رجال وسيدات، والكاراتيه رجال وسيدات، والريشة الطائرة رجال وسيدات، والدراجات رجال وسيدات، ورفع الأثقال رجال وسيدات، وتنس الطاولة رجال، والمبارزة رجال وسيدات، والشطرنج رجال وسيدات، والشراع رجال وسيدات، ورياضتا كرة السلة على الكراسي وألعاب القوى رجال وسيدات لأصحاب الهمم.

تبدأ الفرق الرياضية والوفود المرافقة لها في المغادرة اعتباراً من الأول من يوليو المقبل، على أن يتم إجراء قرعة الألعاب الجماعية في الدورة العربية بالجزائر في الـ20 من الشهر الجاري، حيث سيتم تحديد موعد المنافسات بناء على نتيجة القرعة، مشيراً كذلك إلى موعد افتتاح القرية الرياضية أمام جميع الرياضيين في الثاني من يوليو المقبل، وأضاف «خمس مدن جزائرية ستحتضن الحدث، وبالنسبة لوفد الإمارات ستجرى 10 منافسات رياضية بالجزائر العاصمة، على أن تقام السباحة في وهران، والدراجات وكرة الطاولة بتيبازة، والشطرنج بقسنطينة».

وعلى هامش المؤتمر الصحافي، كشف أحمد الطيب مشاركة الإمارات ممثلة في اللجنة الأولمبية الوطنية في فعاليات النسخة التاسعة من دورة الألعاب الفرنكوفونية، التي تقام في مدينة كينشاسا عاصمة الكونغو خلال الفترة (28 يوليو – 6 أغسطس) المقبلين، بثلاث رياضات هي الجودو، وتنس الطاولة، وألعاب القوى، بإجمالي 10 رياضيين في الألعاب الثلاث.

كما أشار الطيب إلى مشاركة الإمارات في رياضتين بدورة الألعاب الشاطئية العالمية بمدينة بالي بإندونيسيا، التي تقام خلال شهر أغسطس المقبل خلال الفترة (12-5)، وهما كرة القدم الشاطئية عقب تأهل منتخبنا الوطني لكرة القدم الشاطئية، عقب تتويجه بطلاً للتصفيات المؤهلة للدورة، إضافة إلى تأهل أحمد خميس الحمادي، لاعب منتخبنا الوطني للتجديف، بإحرازه الميدالية الفضية في مسابقة فردي الرجال، ضمن بطولة آسيا التي أقيمت أخيراً في تايلاند.

• 15 لعبة تشارك فيها الإمارات، منها لعبتان لأصحاب الهمم.

• 5 مدن جزائرية تحتضن 245 مسابقة بالمحفل العربي.