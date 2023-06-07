الرابطة تتفقد منشآت حتا والإمارات

أكمل وفد رابطة دوري المحترفين جولاته الميدانية لناديي حتا والإمارات، لتفقد منشآتهما ومرافقهما المختلفة، بما يتماشى مع المعايير والاشتراطات الخاصة بمشاركتهما في دوري أدنوك للمحترفين للموسم الجديد 2023-2024.

وضم وفد الرابطة ممثلين عن إدارات المسابقات والعمليات والتسويق والإعلام والبث والإنتاج التلفزيوني.

وأكد المدير التنفيذي للرابطة وليد الحوسني حرص الرابطة على التعاون مع الأندية المحترفة، للوصول إلى المعايير التي تضمن إقامة مباريات مختلف المسابقات التي تنظمها في أفضل الظروف.

وأوضح أن زيارة الوفد لناديي حتا والإمارات تأتي ضمن خطط الرابطة، التي تهدف إلى مواكبة الأندية الصاعدة لاشتراطات المشاركة في مسابقات المحترفين، من حيث الخدمات والمرافق الخاصة بالاستاد من مختلف الجوانب الفنية، والتسويقية، والإعلامية، والجماهيرية والأمن والسلامة.

وقال رئيس مجلس إدارة نادي حتا علي البدواوي: إن «مرافق النادي شهدت تطويرات عدة، وفق المعايير المقررة، بالإضافة إلى جميع التجهيزات الأخرى، لتلبية معايير المحترفين وفق أفضل الممارسات».